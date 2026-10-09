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Organize İşler Karun Hazinesi nerede çekildi, Muğla Köyceğiz'de mi çekildi?

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Organize İşler Karun Hazinesi nerede çekildi, Muğla Köyceğiz'de mi çekildi?
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Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin çekim mekanları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İstanbul'da başlayan çekimlerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam ettiği yapımda hangi mekanların kullanıldığı araştırılıyor. Peki, Organize İşler Karun Hazinesi nerede çekildi, Muğla Köyceğiz'de mi çekildi? Detaylar haberimizde.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler serisini dizi formatına taşıyan Organize İşler: Karun Hazinesi için çekimlerin gerçekleştirildiği bölgeler merak ediliyor. Peki, Organize İşler Karun Hazinesi nerede çekildi, Muğla Köyceğiz'de mi çekildi? Detaylar...

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEREDE ÇEKİLDİ, MUĞLA KÖYCEĞİZ'DE Mİ ÇEKİLDİ?

Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri hem İstanbul'da hem de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen çekimlerde tarihi ve karakteristik noktalar kullanıldı. Kapalıçarşı'nın çatısı, Üsküdar-Kandilli'deki Kıbrıslı Yalısı ve İstanbul Boğazı, çekim yapıldığı doğrulanan başlıca İstanbul mekanları arasında yer aldı. 

KÖYCEĞİZ'DE ÖZEL PLATO KURULDU

Çekimlerin İstanbul'dan sonraki adresi Muğla'nın Köyceğiz ilçesi oldu. Yapım için Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki çiftliğinde özel bir plato kuruldu. Özellikle Asım Noyan karakterinin yer aldığı bazı sahnelerin bu platoda çekildiği belirtildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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