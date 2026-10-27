Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix'te yayınlanmasının ardından kam davulu sahnesiyle gündeme geldi. Dizide eski Türk inançlarıyla ilişkilendirilen kam davulunun uyuşturucu ticareti yapan kişilerle bağlantılı bir sahnede kullanılması, bazı izleyicilerin tepkisine neden oldu. Peki, Organize İşler Karun Hazinesi neden tepki aldı? Organize İşler kam davulu sahnesi nedir, neden eleştiriliyor? Detaylar...

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEDEN TEPKİ ALDI?

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisine yönelik tepkilerin merkezinde, kam davulunun yer aldığı sahne bulunuyor. Eski Türk ve Orta Asya inanç geleneklerinde kamların, yani şamanların ritüelleriyle ilişkilendirilen davulun dizide suç dünyasıyla bağlantılı bir sahnede kullanılması, sosyal medyada tartışma başlattı.

Sahneyi eleştiren bazı izleyiciler, kam davulunun geleneksel ve manevi anlamına dikkat çekerek bu kullanım biçimini kültürel değerlere saygısızlık olarak değerlendirdi. Tartışmaların büyümesiyle birlikte dizinin senaryosu ve kültürel sembollerin kurmaca yapımlarda nasıl ele alındığı da gündeme geldi.

Diğer yandan bazı izleyiciler, sahnenin kurmaca bir yapımın parçası olduğunu savundu. Böylece dizinin kam davulu sahnesi, farklı görüşlerin karşı karşıya geldiği bir tartışmaya dönüştü.

ORGANİZE İŞLER KAM DAVULU SAHNESİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Dizideki kam davulu sahnesine yönelik eleştiriler, esas olarak bu kültürel sembolün hangi bağlamda kullanıldığı üzerinde yoğunlaşıyor. Kam davulunun uyuşturucu ticareti yapan kişilerle ilişkilendirilen bir sahnede yer alması, bazı izleyiciler tarafından geleneksel inançların ve kültürel mirasın yanlış temsil edilmesi olarak yorumlandı.

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren kullanıcılar, kam davulunun tarihsel ve manevi anlamının dikkate alınması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise yapımın kurgusal niteliğine vurgu yaparak sahnenin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tartışmalar yalnızca sahneyle sınırlı kalmadı; yapımın genel anlatımı ve senaryosu da izleyicilerin eleştirilerine konu oldu. Ancak kam davulunun kullanıldığı sahne, dizi hakkındaki tartışmaların öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

KAM DAVULU NEDİR?

Kam davulu, Türk ve Sibirya başta olmak üzere Orta Asya'nın çeşitli geleneksel inançlarında kamların, yani şamanların ritüellerde kullandığı vurmalı çalgılardan biridir. Şaman davulu olarak da bilinen bu enstrüman, genellikle dairesel bir kasnak ve gerilmiş deriden oluşur.

Kam davulu, geleneksel uygulamalarda yalnızca ses çıkarmak amacıyla kullanılmaz. Ritüeller sırasında ritim oluşturmak ve törenin akışına eşlik etmek gibi işlevler de üstlenir. Bazı geleneklerde davul, manevi dünya ile ilişkilendirilen sembolik bir araç olarak kabul edilir.

Davulun yapısı, üzerindeki motifler ve bu motiflere yüklenen anlamlar, farklı toplulukların geleneklerine göre değişebilir. Bu nedenle kam davulunu tek bir sembolik anlamla açıklamak yerine, kullanıldığı kültürel ve inançsal bağlamı dikkate almak gerekir.

KAM DAVULU NE ANLAMA GELİYOR?

Kam davulu, geleneksel şamanik inançlarda ritüellerle ve manevi dünyayla ilişkilendirilen sembolik araçlardan biri olarak görülür. Davulun sesi, törenlerde ritim oluşturmanın yanı sıra bazı geleneklerde manevi deneyimlere eşlik eden bir unsur olarak değerlendirilir.

Kam davulunun üzerindeki şekiller ve motifler de sembolik anlamlar taşıyabilir. Güneş, ay, hayvan figürleri ve farklı işaretler bazı geleneklerde doğa, evren ve manevi dünya ile ilişkilendirilir. Ancak bu sembollerin anlamları her kültürde aynı değildir; yorumlama, ilgili topluluğun inanç ve geleneklerine göre farklılık gösterebilir.

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki tartışmanın odağında da kam davulunun bu geleneksel anlamları ile sahnede kullanıldığı bağlam arasındaki ilişki bulunuyor. Bazı izleyiciler söz konusu kullanımı kültürel değerlere yönelik bir sorun olarak görürken bazıları sahnenin kurmaca çerçevesinde ele alınması gerektiğini savunuyor.