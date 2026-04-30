Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Mehmet Hilmi Güler'in hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hakkında son günlerde yaşanan sağlık gelişmeleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Güler’in hastaneye kaldırılması ve ardından İstanbul’a sevk edilmesi, “Hilmi Güler kimdir, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?” sorularını yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.

ORDU BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu’da dünyaya gelmiştir. Türkiye’nin önde gelen teknik üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Meslek hayatına 1976 yılında TUSAŞ bünyesinde başlayan Güler, burada Grup Başkanlığı görevine kadar yükselmiş; uçak sistemleri, teknoloji seçimi ve proje değerlendirme gibi kritik alanlarda görev almıştır.

Sanayi ve kamu yönetimi alanında da önemli görevler üstlenen Güler;

Ereğli Demir Çelik Yönetim Kurulu,

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu,

İGDAŞ gibi kurumlarda yöneticilik yapmıştır.

Ayrıca Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış, Başbakanlık Başdanışmanlığı görevini yürütmüştür.

Siyasi kariyerinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeleri arasında yer almış, 2002–2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır. 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

MEHMET HİLMİ GÜLER KAÇ YAŞINDA?

1949 doğumlu olan Mehmet Hilmi Güler, 2026 yılı itibarıyla 77 yaşındadır.

MEHMET HİLMİ GÜLER NERELİ?

Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Ordu doğumludur.

MEHMET HİLMİ GÜLER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Mehmet Hilmi Güler’in yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye başvurduğu ifade edildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

İlk müdahale başarıyla gerçekleştirildi.

Detaylı tetkikler için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Endişe edilecek bir durum bulunmadığı vurgulandı.

Tedavisinin, kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da devam ettiği bilgisi de kamuoyuna yansıdı.