Haberler

Onuachu Trabzonspor'dana ayrılacak mı, Onuachu gidiyor mu?

Onuachu Trabzonspor'dana ayrılacak mı, Onuachu gidiyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Onuachu Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Bordo-mavili formanın golcü ismi Paul Onuachu ile ilgili flaş gelişme merak konusu oldu. Peki Onuachu gidiyor mu, kulüpten bu iddialara nasıl bir yanıt geldi? İşte merak edilen o detaylar...

Trabzonspor'da gündem yine Paul Onuachu oldu. Nijeryalı golcünün akıbeti taraftarlar tarafından merakla takip edilirken, "Onuachu gidiyor mu?" sorusu gündemden düşmüyor. Peki bordo-mavili ekipte Onuachu'nun geleceği ne olacak? İşte o açıklama...

ONUACHU AÇIKLAMASI: "AYRILMASI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Yeni transferin ardından gözler bir kez daha takımın golcü isimlerinden Paul Onuachu'ya çevrildi. Dju'nun kadroya katılmasıyla birlikte Nijeryalı santrforun Trabzonspor'dan ayrılabileceği yönünde ortaya atılan iddialar, Başkan Ertuğrul Doğan'a yöneltilen soruyla birlikte gündemin ana maddesi haline geldi. Bu iddialara açıklık getiren Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "Paul Onuachu'nun ayrılması gündemi yok. Bu ligin gol kralı, öyle bir durum söz konusu değil."

GOL KRALI ONUACHU'YA GÜVEN TAM

Başkan Ertuğrul Doğan'ı n açıklamasıyla birlikte Onuachu'nun Trabzonspor'daki geleceğine dair tüm spekülasyonlar da bir anlamda sona ermiş oldu. Kulüp yönetiminin, ligin gol kralı unvanını taşıyan tecrübeli santrfora duyduğu güveni bir kez daha teyit etmesi, taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı. Dju'nun transferiyle birlikte hücum hattını güçlendiren Trabzonspor'un, Onuachu'yu da kadrosunda tutarak sezonun geri kalanına iki golcüyle birden devam etmeyi hedeflediği görülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı

Bir isim kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı

Fener taraftarını mest eden kare!
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı

Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı
Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Marmara'da sıra dışı misafir! Masallar diyarından gelmiş gibi