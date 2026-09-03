Onuachu Trabzonspor'dana ayrılacak mı, Onuachu gidiyor mu?

Trabzonspor'da gündem yine Paul Onuachu oldu. Nijeryalı golcünün akıbeti taraftarlar tarafından merakla takip edilirken, "Onuachu gidiyor mu?" sorusu gündemden düşmüyor. Peki bordo-mavili ekipte Onuachu'nun geleceği ne olacak? İşte o açıklama...

ONUACHU AÇIKLAMASI: "AYRILMASI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Yeni transferin ardından gözler bir kez daha takımın golcü isimlerinden Paul Onuachu'ya çevrildi. Dju'nun kadroya katılmasıyla birlikte Nijeryalı santrforun Trabzonspor'dan ayrılabileceği yönünde ortaya atılan iddialar, Başkan Ertuğrul Doğan'a yöneltilen soruyla birlikte gündemin ana maddesi haline geldi. Bu iddialara açıklık getiren Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "Paul Onuachu'nun ayrılması gündemi yok. Bu ligin gol kralı, öyle bir durum söz konusu değil."

GOL KRALI ONUACHU'YA GÜVEN TAM

Başkan Ertuğrul Doğan'ı n açıklamasıyla birlikte Onuachu'nun Trabzonspor'daki geleceğine dair tüm spekülasyonlar da bir anlamda sona ermiş oldu. Kulüp yönetiminin, ligin gol kralı unvanını taşıyan tecrübeli santrfora duyduğu güveni bir kez daha teyit etmesi, taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı. Dju'nun transferiyle birlikte hücum hattını güçlendiren Trabzonspor'un, Onuachu'yu da kadrosunda tutarak sezonun geri kalanına iki golcüyle birden devam etmeyi hedeflediği görülüyor.