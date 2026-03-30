Önder Sığırcıklıoğlu kimdir, Önder Sığırcıklıoğlu suçu ne, casus mu?

Türkiye’de son dönemde tartışma yaratan isimlerden Önder Sığırcıklıoğlu, hakkında çıkan haberlerle dikkat çekiyor. Önder Sığırcıklıoğlu kimdir, hangi suçla gündeme geldi ve casusluk iddiaları nedir? İşte Önder Sığırcıklıoğlu hakkındaki tüm bilgiler ve resmi açıklamalar…

ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU KİMDİR?

Önder Sığırcıkoğlu'nun adı, 2011 yılında Suriyeli muhalif asker Hüseyin Harmuş'un Hatay’da bulunduğu sırada kaçırılarak Suriye rejimine teslim edilmesi olayında kamuoyuna yansımıştı. Bu olayda Sığırcıkoğlu’nun rol aldığı yönünde suçlamalar ortaya atılmış ve konu yargıya taşınmıştı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan Önder Sığırcıkoğlu, 12 yıldır firariydi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye İstihbarat Servisinin çalışması sonucu, Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.

12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.