Enpara çöktü mü? 28 Kasım Cuma Enpara mobil neden açılmıyor?

28 Kasım öğle saatlerinde Enpara'da işlemlerin gerçekleştirilemediğine dair bildirimler gündeme geldi. Kullanıcıların mobil uygulamaya da erişim sağlayamadıkları yönünde paylaşımlar yapıldı. Bu nedenle "Enpara'da bir çökme mi yaşanıyor?" sorusu merak konusu oldu.

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ?

Enpara mobil uygulamasında ortaya çıkan aksaklık nedeniyle kullanıcılar hesaplarına girişte sorun yaşadı. Yaklaşık 13.10 civarında başlayan bu teknik problemin, gün içinde düzeltilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Yaşanan arızanın ardından çok sayıda kullanıcı platforma erişim sağlayamadığını belirtti. Sosyal medyada artan paylaşımlar üzerine destek ekipleri, problemin kısa sürede giderileceğini ifade etti.

Zaman zaman yoğunluk veya teknik bakım kaynaklı benzer bağlantı sorunlarının yaşanabileceği de belirtiliyor.

Bazı yorumlar:

"Ugulamanızı kullanamıyoruz Enparacom farkında mısınız?"

"Enpara mobil uygulaması çöktü mü?"