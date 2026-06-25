Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli?

Köşe yazarı, şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu kimliğiyle tanınan Ömür Gedik, yıllardır medya ve sanat dünyasının dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Hürriyet gazetesindeki yazıları, televizyon programları ve müzik çalışmalarıyla geniş bir kitleye ulaşan Gedik hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ömür Gedik kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte merak edilenler...

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 doğumlu gazeteci, köşe yazarı, şarkıcı, sinema eleştirmeni ve hayvan hakları savunucusudur. Uzun yıllardır medya sektöründe görev yapan Gedik, aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi ve HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucusu ile başkanıdır. Gazetecilik, televizyonculuk ve müzik alanlarında çalışmalarını sürdüren Ömür Gedik, hayvan hakları konusundaki faaliyetleriyle de tanınmaktadır.

ÖMÜR GEDİK KAÇ YAŞINDA?

22 Aralık 1970 tarihinde dünyaya gelen Ömür Gedik, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

ÖMÜR GEDİK NERELİ?

Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'un Erenköy semtinde dünyaya gelen Ömür Gedik, aslen Selanik göçmeni bir aileye mensuptur.

ÖMÜR GEDİK'İN KARİYERİ

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Ömür Gedik, kariyerine medya sektöründe başladı. Mezuniyetinin ardından Sabah Dergi Grubu'nda çalışan Gedik, 1993 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçti. Hürriyet'te kültür-sanat ve sinema alanında yazılar kaleme alan Gedik, özellikle sinema eleştirileriyle dikkat çekti.

Televizyon kariyerine 2004 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan sinema programıyla başlayan Ömür Gedik, 2006-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Cinemania" programını hazırlayıp sundu. Ayrıca 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi.

Müzik kariyerinde ise Teoman, Halil Sezai, Burak Kut, Serdar Ortaç ve Albano Carrisi gibi isimlerle yaptığı düetlerle adından söz ettirdi. Yıllar içerisinde çok sayıda single ve müzik projesine imza atan Gedik, sahne çalışmalarını da sürdürdü.

Ömür Gedik, aynı zamanda hayvan hakları alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Kurucusu olduğu HAÇİKO Derneği aracılığıyla birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Gedik, hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kampanyalar yürüttü. Bu çalışmaları sayesinde birçok ödüle layık görüldü.