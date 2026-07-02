Ömer Faruk Yurtseven kimdir, aslen nereli, basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Basketbolseverlerin gündemindeki isimlerden Ömer Faruk Yurtseven yeniden dikkat çekiyor. "Ömer Faruk Yurtseven kimdir?", "Aslen nereli?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız pivotu Ömer Faruk Yurtseven'in biyografisi, basketbol kariyeri ve güncel kulüp yaşamına dair merak edilen ayrıntılar.

ÖMER FARUK YURTSEVEN KİMDİR?

Ömer Faruk Yurtseven, 19 Haziran 1998 tarihinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde dünyaya geldi. Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yurtseven, küçük yaşlarda Türkiye'ye geldi ve basketbol kariyerini burada geliştirdi. Genç yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performans sayesinde Türk basketbolunun en önemli uzun oyuncu adaylarından biri olarak gösterildi.

2.11 metre boyundaki milli basketbolcu, pivot pozisyonunda görev yapıyor. Hücumdaki üretkenliği, ribaund becerisi ve pota altındaki etkinliğiyle tanınıyor.

ÖMER FARUK YURTSEVEN KAÇ YAŞINDA?

19 Haziran 1998 doğumlu olan Ömer Faruk Yurtseven, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Kariyerinin önemli bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiren milli oyuncu, hem NBA hem de Avrupa basketbolunda önemli tecrübeler kazandı.

ÖMER FARUK YURTSEVEN NERELİ, ASLEN NERELİ?

Ömer Faruk Yurtseven, Özbekistan'ın Taşkent kentinde doğdu. Türk bir aileye mensup olan milli basketbolcu, aslen Türk'tür. Basketbol eğitimini Türkiye'de ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Yurtseven, uzun yıllardır Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyiyor.

ÖMER FARUK YURTSEVEN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ömer Faruk Yurtseven, kariyerini Panathinaikos AKTOR formasıyla sürdürüyor. NBA'de Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giydikten sonra Avrupa'ya dönen milli pivot, Yunanistan temsilcisinde hem ligde hem de EuroLeague'de mücadele ediyor.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da önemli uzun oyuncularından biri olan Yurtseven, pota altındaki etkili performansıyla dikkat çekiyor.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'İN KARİYERİ

Basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Ömer Faruk Yurtseven, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek kolej basketbolunda NC State ve Georgetown üniversitelerinde forma giydi.

NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giyen başarılı pivot, Avrupa'ya dönüşünün ardından Panathinaikos'a transfer oldu. Hem hücum hem de savunmada takımına önemli katkılar sağlayan Yurtseven, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Alt yaş milli takımlarından itibaren ay-yıldızlı formayı giyen Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemeleri başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli pivot, pota altındaki etkinliğiyle takımın en önemli silahlarından biri olarak gösteriliyor.