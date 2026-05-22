Olympiakos Fenerbahçe Beko tek maç mı, toplam kaç maç oynanacak?

“Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı tek maç mı oynanacak, seri mi?” sorusu Final Four yaklaşırken en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. Dev karşılaşma öncesi maç sayısı ve eleme formatı basketbol tutkunları tarafından merak edilirken, turnuvanın işleyişi hakkında detaylar sorgulanıyor.

EUROLEAGUE FINAL FOUR 2026 ATİNA’DA OYNANACAK

2026 EuroLeague Final Four organizasyonu, Avrupa basketbolunun en prestijli kulüp turnuvasının 69. sezonunun final etabı olarak Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek. Euroleague Basketball tarafından açıklanan programa göre dev organizasyon 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Telekom Center’da oynanacak.

MODERN DÖNEMDE 39. FİNAL FOUR HEYECANI

Bu yılki Final Four, modern EuroLeague döneminin 39. organizasyonu olarak kayıtlara geçecek. Aynı zamanda turnuva tarihinde 41. kez dörtlü final formatı uygulanacak. Organizasyon, Avrupa basketbolunun en önemli karşılaşmalarını bir araya getirerek büyük bir rekabete sahne olacak.

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO TEK MAÇ OLARAK OYNANACAK

EuroLeague Final Four formatına göre Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak yarı final karşılaşması tek maç üzerinden gerçekleştirilecek. Serinin olmadığı bu sistemde kazanan takım doğrudan finale yükselecek. Bu nedenle mücadele 40 dakika ve gerekirse uzatma periyotlarıyla sonuçlanacak.

FİNAL FOUR’DA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI YOK

2026 organizasyonu, üçüncülük maçının oynanmayacağı ikinci Final Four olarak dikkat çekiyor. Bu format değişikliğiyle birlikte sadece final ve yarı final maçları oynanacak. Böylece takımların hedefi yalnızca finale yükselmek olacak.

ATİNA TELEKOM CENTER EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

EuroLeague Final Four 2026’ya Yunanistan’ın Atina şehrindeki Telekom Center ev sahipliği yapacak. 10 Eylül 2025 tarihinde yapılan açıklamayla kesinleşen organizasyon, Avrupa basketbolunun en büyük sahnesini bir kez daha Atina’ya taşıyacak.