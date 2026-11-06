Ölümcül Çarpışma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Çarpışma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Çarpışma filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Çarpışma konusu nedir, Ölümcül Çarpışma oyuncuları kimler ve Ölümcül Çarpışma özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film 2018 yılında çekilmeye başlandı ve prodüksiyonu aynı yıl tamamlandı. Ancak küresel pandemi ve dağıtım süreçlerindeki ertelemeler nedeniyle izleyiciyle buluşması gecikti ve 2023 yılında vizyona girerek dijital platformlarda yayınlandı.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerin büyük bir kısmı Çin'de ve Çöl sahneleri için Fas'ta gerçekleştirildi. Çin'deki Yinchuan (Ningxia bölgesi) çölleri ve Ningxia sanayi alanları ana çekim mekânları olarak kullanıldı. Ayrıca bazı iç mekân sahneleri Pekin'deki film stüdyolarında çekildi.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ KONUSU NE?

Orta Doğu'da Çin'e ait bir petrol rafinerisi teröristler ve usta saldırganlar tarafından hedef alınır. Çinli özel güvenlik uzmanı Luo Feng, tesisteki işçileri güvenli bölgeye (Yeşil Bölge) tahliye etmekle görevlendirilir.

Bu tehlikeli görev sırasında Bağdat'ın ünlü "Ölüm Otoyolu" üzerinden geçerken petrolü çalmak isteyen büyük bir paralı asker grubuyla karşılaşırlar. Luo Feng, bölgede yaşayan ve kandırılarak bu çatışmanın içine çekilen eski bir Amerikan deniz piyadesi olan Chris Van Horne ile mecburi bir iş birliği yapar. İkili, milyonlarca dolarlık petrol hırsızlığını ve büyük felaketi engellemek için güçlerini birleştirir.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

* Jackie Chan – Luo Feng

* John Cena – Chris Van Horne

* Pilou Asbæk – Owen Paddock

* Amadeus Serafini – Henry Van Horne

* Rachael Holoway – Jiang Mei

* Zhenwei Wang – Xiao Wei

* Gong Jun – Hai Ming

* Jiang Wenli – Çinli Yetkili / Konuk Oyuncu