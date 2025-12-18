Haberler

Olimpia Milano Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanala, nereden CANLI izlenir?

Olimpia Milano Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanala, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague sahnesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın şifreli olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko maçı canlı olarak nereden ve hangi kanaldan izlenebilecek?

EuroLeague heyecanında gözler bu kez Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Maçı anbean izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri ve yayın saatine dair net bilgilere ulaşmak istiyor. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol karşılaşması hangi ekranda yayınlanacak, canlı izleme seçenekleri neler?

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması, basketbolseverlerle S Sport ve S Sport Plus ekranları üzerinden canlı olarak buluşacak.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını; uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden erişime açık olup, abonelik gerektiren şifreli yayın kapsamında izlenebilmektedir.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI S SPORT CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden yayın yapmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague heyecanına sahne olacak mücadele, İtalya'nın Milano kentinde bulunan Mediolanum Forum'da oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
ABD'de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti

Havalimanına inerken çakıldı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

3 bin yıllık sürpriz! Tarihin 'ilk tuvaleti' o ilimizde bulundu
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
title