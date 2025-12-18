Olimpia Milano Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanala, nereden CANLI izlenir?

EuroLeague heyecanında gözler bu kez Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Maçı anbean izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri ve yayın saatine dair net bilgilere ulaşmak istiyor. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol karşılaşması hangi ekranda yayınlanacak, canlı izleme seçenekleri neler?

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması, basketbolseverlerle S Sport ve S Sport Plus ekranları üzerinden canlı olarak buluşacak.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını; uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden erişime açık olup, abonelik gerektiren şifreli yayın kapsamında izlenebilmektedir.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI S SPORT CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden yayın yapmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

OLIMPIA MILANO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague heyecanına sahne olacak mücadele, İtalya'nın Milano kentinde bulunan Mediolanum Forum'da oynanacak.