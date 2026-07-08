Başarılı oyunculuğuyla televizyon ekranlarının tanınan isimleri arasında yer alan Olcay Yusufoğlu, Doğanın Kanunu dizisindeki Devin karakteriyle izleyicilerin ilgi odağı oldu. Dizideki performansının ardından oyuncunun yaşı, memleketi, eğitimi ve kariyer yolculuğu araştırılmaya başlandı. Olcay Yusufoğlu kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Devin'i Olcay Yusufoğlu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen ayrıntılar...

OLCAY YUSUFOĞLU KİMDİR?

Olcay Yusufoğlu, 16 Haziran 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Yusufoğlu, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Kariyeri boyunca televizyon, tiyatro ve sinema projelerinde rol alan oyuncu, başarılı performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

OLCAY YUSUFOĞLU KAÇ YAŞINDA?

16 Haziran 1988 doğumlu olan Olcay Yusufoğlu, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

OLCAY YUSUFOĞLU NERELİ?

Olcay Yusufoğlu, İzmir doğumludur. Eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

OLCAY YUSUFOĞLU'NUN KARİYERİ

Olcay Yusufoğlu, televizyon kariyerine 2007 yılında Köprü dizisiyle başladı. Daha sonra ES-ES, Sakarya Fırat, Umutsuz Ev Kadınları, Fatih Harbiye, Poyraz Karayel ve Cesur Yürek gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncu, özellikle Bizim Hikaye dizisindeki Nihal karakteri ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Demet rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Sadakatsiz, Evlilik Hakkında Her Şey, Hayat Bugün ve Yargı dizilerinde başarılı performanslar sergiledi.

2026 yılında Star TV'de yayınlanan Doğanın Kanunu dizisinde Devin karakterine hayat veren Olcay Yusufoğlu, televizyon kariyerini yeni projelerle sürdürmeye devam etmektedir.