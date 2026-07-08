Haberler

Olcay Yusufoğlu kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Devin'i Olcay Yusufoğlu kaç yaşında, nereli?

Olcay Yusufoğlu kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Devin'i Olcay Yusufoğlu kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğanın Kanunu dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle izleyicilerin dikkatini çeken Olcay Yusufoğlu, başarılı oyunculuğuyla yeniden gündeme geldi. Dizinin ilgi gören karakterlerinden Devin'e hayat veren oyuncunun yaşamı, kariyeri ve biyografisi merak edilirken, "Olcay Yusufoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Olcay Yusufoğlu kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Devin'i Olcay Yusufoğlu kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyunculuğuyla televizyon ekranlarının tanınan isimleri arasında yer alan Olcay Yusufoğlu, Doğanın Kanunu dizisindeki Devin karakteriyle izleyicilerin ilgi odağı oldu. Dizideki performansının ardından oyuncunun yaşı, memleketi, eğitimi ve kariyer yolculuğu araştırılmaya başlandı. Olcay Yusufoğlu kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Devin'i Olcay Yusufoğlu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen ayrıntılar...

OLCAY YUSUFOĞLU KİMDİR?

Olcay Yusufoğlu, 16 Haziran 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Yusufoğlu, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Kariyeri boyunca televizyon, tiyatro ve sinema projelerinde rol alan oyuncu, başarılı performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

OLCAY YUSUFOĞLU KAÇ YAŞINDA?

16 Haziran 1988 doğumlu olan Olcay Yusufoğlu, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

OLCAY YUSUFOĞLU NERELİ?

Olcay Yusufoğlu, İzmir doğumludur. Eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

OLCAY YUSUFOĞLU'NUN KARİYERİ

Olcay Yusufoğlu, televizyon kariyerine 2007 yılında Köprü dizisiyle başladı. Daha sonra ES-ES, Sakarya Fırat, Umutsuz Ev Kadınları, Fatih Harbiye, Poyraz Karayel ve Cesur Yürek gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncu, özellikle Bizim Hikaye dizisindeki Nihal karakteri ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Demet rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Sadakatsiz, Evlilik Hakkında Her Şey, Hayat Bugün ve Yargı dizilerinde başarılı performanslar sergiledi.

2026 yılında Star TV'de yayınlanan Doğanın Kanunu dizisinde Devin karakterine hayat veren Olcay Yusufoğlu, televizyon kariyerini yeni projelerle sürdürmeye devam etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı! Güzel haberi verdi
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı

Ankara'da Trump alarmı! Salon apar topar boşaltıldı
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu: Ankara Zirvesi NATO'nun geleceği açısından tarihi öneme sahip

Ortadoğu uzmanı gazeteciden NATO Zirvesi değerlendirmesi
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu