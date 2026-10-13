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Okullarda neden siren sesi çalıyor? 13 Ekim deprem tatbikatı mı yapılıyor?

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Okullarda neden siren sesi çalıyor? 13 Ekim deprem tatbikatı mı yapılıyor?
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Ülke genelindeki okullarda 13 Ekim Salı günü saat 11.00 itibarıyla duyulan siren sesleri merak konusu oldu. Deprem tatbikatı yapıldığı belirtilirken, geçen yıl da aynı tarihte gerçekleştirilen uygulama merak konusu oldu. Peki, Okullarda neden siren sesi çalıyor? 13 Ekim deprem tatbikatı mı yapılıyor?

13 Ekim Salı günü saat 11.00 itibarıyla ülke genelindeki okullarda siren seslerinin duyulması, deprem tatbikatı yapıldığı yönündeki bilgileri gündeme getirdi. Peki, Okullarda neden siren sesi çalıyor? 13 Ekim deprem tatbikatı mı yapılıyor? Detaylar...

OKULLARDA NEDEN SİREN SESİ ÇALIYOR?

13 Ekim saat 11.00 itibarıyla ülke genelindeki okullarda siren sesleri duyuluyor. Siren seslerinin deprem tatbikatı kapsamında çaldığı belirtiliyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

13 EKİM DEPREM TATBİKATI MI YAPILIYOR?

Okullarda duyulan siren seslerinin ardından 13 Ekim'de deprem tatbikatı yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Geçen yıl da aynı tarihte tatbikat gerçekleştirildiği belirtilirken, bu yılki uygulamaya ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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