Okullara güvenlik görevlisi alınacak mı? Okullarda güvenlik görevlisi zorunlu olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan silahlı saldırı olaylarına ilişkin, "Milletçe en derin hislerle kenetlendiğimiz böyle bir dönemde omuzladığımız bu acı, hepimizin yüreğine düşmüştür. Nitekim bu süreç, en ince ayrıntısına kadar takip edilecek olup evlatlarımızın huzuru, öğretmenlerimizin esenliği ve eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her türlü adım, dikkat ve özenle atılacaktır." dedi. Peki, Okullara güvenlik görevlisi alınacak mı? Detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan yürek yakıcı elim hadiselerin tüm ülkeyi derinden sarstığını belirtti. Peki, bundan sonrasında okullarda nasıl önlem alınacak? Okullara güvenlik görevlisi alınacak mı? Okullarda güvenlik görevlisi zorunlu olacak mı? Detaylar haberimizde.

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK MI?

"Büyük bir üzüntüyle ifade etmeliyim ki bu elim olaylarda umut dolu gençlerimizi ve tüm mukaddesatıyla görevine adanmış bir eğitimcimizi kaybettik." açıklamasında bulunan Tekin, milletçe tarifsiz bir üzüntü içinde olduklarını aktardı.

Tekin, şunları kaydetti:

"Kadim medeniyetimiz boyunca toplumsal huzur iklimimizin en güzel örnekleri olan eğitim kurumlarımızda benzeri hadiselerin yaşanmaması için İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımız ile birlikte mevcut güvenlik önlemlerimizi güncelleyerek tüm dijital ve fiziki tehditleri kapsayan bütüncül bir güvenlik yaklaşımını hayata geçirmek üzere gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.

Milletçe en derin hislerle kenetlendiğimiz böyle bir dönemde omuzladığımız bu acı, hepimizin yüreğine düşmüştür. Nitekim bu süreç, en ince ayrıntısına kadar takip edilecek olup evlatlarımızın huzuru, öğretmenlerimizin esenliği ve eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her türlü adım, dikkat ve özenle atılacaktır. Milletimizin asla şüphesi olmasın ki bu ortak acının hiçbir yönü, karanlıkta bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve maarif ailemizin her bir ferdine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun."

Dilara Yıldız
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Saldırılar sonrası düğmeye basıldı! Listede onlarca isim var
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Saldırganın polis amiri babası tutuklandı
