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Okullar ne zaman kapanıyor? GERİ SAYIM! Yaz tatili ne zaman başlıyor, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanıyor? GERİ SAYIM! Yaz tatili ne zaman başlıyor, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
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2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili takvimine odaklandı. Ara tatiller ve yarıyıl arasının geride kalmasının ardından eğitim döneminin son aşamasına girilirken, karne heyecanı da giderek artıyor. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor? Detaylar...

2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, öğrenciler ve veliler yaz tatili hazırlıklarını hızlandırdı. Ara tatiller ve yarıyıl arasının tamamlanmasının ardından eğitim döneminin son düzlüğüne geçilirken, karne heyecanı da giderek yükseliyor. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor? Detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yayımladığı resmi takvime göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

Eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran’da öğrenciler karnelerini alacak ve aynı gün son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaz tatili süreci başlayacak. Böylece Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci, uzun süredir beklediği yaz tatiline resmen adım atmış olacak.

Öğrenciler açısından eğitim döneminin tamamlanmasını ifade eden bu tarih, aynı zamanda velilerin tatil organizasyonları ve yaz dönemi planlamaları için de önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

3 Haziran 2026 Çarşamba tarihi itibarıyla okulların kapanmasına 23 gün kaldı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karneleri 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak.

Karne dağıtımının ardından aynı gün eğitim öğretim yılı sona erecek ve öğrenciler için uzun yaz tatili dönemi başlayacak. Hafta sonunun tamamlanmasının ardından ise 29 Haziran 2026 tarihinde yaz tatili süreci fiilen devam edecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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