Okan Buruk'un boyu kaç? Okan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'de kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, spor kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Başarılı teknik adamın özel yaşamı ve kariyer geçmişi de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Okan Buruk'un boyu kaç, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk hakkında merak edilen tüm detaylar...

OKAN BURUK'UN BOYU NEDEN GÜNDEMDE?

Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk ile yaptığı röportajdan bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Okan Buruk'un yüksek bir sandalyede oturduğu görülürken, görüntü kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, Okan Buruk'un oturduğu sandalye nedeniyle ortaya çıkan görüntüyle ilgili esprili yorumlar yaptı. Özellikle Buruk'un boyuna ilişkin yapılan paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti.

Fotoğrafın gündem olmasının ardından Damla Uğurtürk'ün paylaşımı kaldırdığı görüldü. Paylaşımın kaldırılmasının ardından konu futbolseverler arasında konuşulmaya devam etti. Fotoğraf kısa sürede farklı platformlarda da paylaşılırken, Okan Buruk ile yapılan röportajdan çok ortaya çıkan görüntü konuşuldu.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk, 19 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Buruk, uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Inter, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi kulüplerde de görev yaptı. Futbolculuk kariyerinde UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası ve çok sayıda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, Türk futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir. Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Buruk, günümüzde Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

OKAN BURUK KAÇ YAŞINDA?

19 Ekim 1973 doğumlu olan Okan Buruk, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Futbolculuk döneminde orta saha mevkisinde görev yapan Buruk, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Türk futbolunda önemli başarılara imza atmıştır.

OKAN BURUK NERELİ?

Okan Buruk, İstanbul doğumludur. Ailesinin kökeni ise Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Salacık Mahallesi'ne dayanmaktadır. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde büyüyen Buruk, futbol kariyerine de burada yer alan Karadeniz İdman Ocağı kulübünde ilk adımlarını atmıştır.

OKAN BURUK'UN KARİYERİ

Okan Buruk, profesyonel futbol kariyerine Galatasaray'da başladı. Sarı-kırmızılı takımda kazandığı başarıların ardından 2001 yılında İtalya'nın Inter takımına transfer oldu. Daha sonra Beşiktaş, yeniden Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi. Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 56 maça çıkan Buruk, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan kadroda yer aldı.

Teknik direktörlük kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve İstanbul Başakşehir'i çalıştırdı. Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası kazanan Buruk, İstanbul Başakşehir'i kulüp tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. 2022 yılında Galatasaray'ın başına geçen başarılı teknik adam, üst üste şampiyonluklar yaşayarak kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu.