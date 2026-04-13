Okan Buruk istifa mı etti, kovuldu mu, Okan Buruk görevinden ayrıldı mı?

Son dakika gelişmesi olarak gündeme gelen “Okan Buruk görevinden ayrıldı mı?” sorusu futbol gündemini hareketlendirdi. Deneyimli teknik direktörün istifa ettiği yönündeki söylentiler sonrası gözler kulüp yönetimine çevrilirken, konuya ilişkin doğrulanmış bilgiler merak konusu oldu. Spor dünyasında büyük yankı uyandıran bu iddiaların perde arkası araştırılıyor.

OKAN BURUK İSTİFA MI ETTİ? GALATASARAY’DA SON DURUM

Okan Buruk hakkında ortaya atılan istifa iddiaları, son günlerde spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle Kocaelispor karşısında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından sosyal medyada yayılan söylentiler, sarı-kırmızılı camiada kafa karışıklığı yarattı. Ancak mevcut tabloda deneyimli teknik adamın görevinden ayrıldığına dair resmi bir gelişme bulunmuyor.

BERABERLİK SONRASI GÖZLER TEKNİK HEYETE ÇEVRİLDİ

Kocaelispor karşısında alınan sonuç, şampiyonluk yarışındaki puan farkının azalmasına neden olurken, eleştirilerin odağı doğrudan teknik heyete yöneldi.

Galatasaray gibi büyük kulüplerde her puan kaybı sonrası “istifa” söylentilerinin gündeme gelmesi artık alışılmış bir durum olarak görülüyor. Ancak Okan Buruk özelinde bu iddiaların güçlü bir dayanağı bulunmuyor. Son iki sezonda elde edilen şampiyonluklar, Buruk’un kulüp içindeki kredisini oldukça yüksek seviyede tutuyor.

SAKATLIKLAR VE EKSİKLER TAKIMI ZORLADI

Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan sakatlıklar ve önemli oyuncuların yokluğu, performansı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer aldı. Özellikle Victor Osimhen gibi kritik isimlerin sahada olmaması, hücum gücünde ciddi düşüşe neden oldu. Bu süreçte teknik ekibin önceliği, haftalık maç temposuna odaklanarak takımı yeniden toparlamak olarak öne çıkıyor.

OKAN BURUK’TAN NET MESAJ: “ŞAMPİYON YİNE BİZ OLACAĞIZ”

Eleştirilere rağmen iddiasını sürdüren Okan Buruk, şampiyonluk yarışına dair oldukça net konuştu. Deneyimli teknik adam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Avantaj yine bizde. Önde olan, birinci olan biziz. Bundan önceki senelerde buna benzer şeyler yaşadık. Şampiyon yine biz olacağız. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ne kadar iyi olduğu haftalar başlıyor.”

TAKIMIN ODAĞI: TOPARLANMA VE YENİDEN YÜKSELİŞ

Galatasaray cephesinde tüm dikkatler, kalan haftalarda alınacak sonuçlara çevrilmiş durumda. Okan Buruk’un istifa etmek yerine süreci yönetmeye odaklanması, takımın yeniden yükselişe geçme hedefini açıkça ortaya koyuyor. Taraftarlar ise kritik virajda alınacak sonuçların, sezonun kaderini belirleyeceğini düşünüyor.