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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Samsunspor karşılaşmasının ardından gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş derbisi öncesinde gündeme geldi. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderilen Buruk'un derbide takımının başında olup olmayacağı merak ediliyor. Galatasaray yönetimi karara itiraz edeceğini açıklarken gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, Okan Buruk Beşiktaş maçında cezalı mı, yok mu? Detaylar haberimizde.

OKAN BURUK BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi. Bu kart nedeniyle mevcut durumda Beşiktaş derbisinde cezalı bulunuyor. Karara ilişkin itiraz sürecinin sonucu, Buruk'un karşılaşmada takımının başında olup olmayacağını belirleyecek.

OKAN BURUK NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Okan Buruk, hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Buruk, Galatasaray Kulübünün YouTube kanalına yaptığı açıklamada ilk sarı kartı taç atışının kullanıldığı yerle ilgili itirazı nedeniyle gördüğünü anlattı. İkinci sarı kartın ise maçın bitiş düdüğünün ardından orta hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmadan yanından geçmesi üzerine gösterildiğini söyledi.

Buruk, hakemlere saygısızlık yapmadığını savunarak kararın yeniden değerlendirilmesini beklediğini ifade etti.

GALATASARAY OKAN BURUK'UN KIRMIZI KARTINA İTİRAZ EDECEK Mİ?

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a gösterilen kırmızı kart kararına itiraz edeceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapma kararı aldığı bildirildi.

İtiraz sürecinde verilecek karar, Buruk'un Beşiktaş derbisindeki durumunu doğrudan etkileyecek. Başvurunun sonucuna ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmadığı sürece teknik direktörün derbide görev alabileceği söylenemiyor.

OKAN BURUK BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MI?

Mevcut kırmızı kart kararı nedeniyle Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında yer alamaması gerekiyor. Ancak Galatasaray'ın itiraz girişimi sonrasında verilecek karar bekleniyor. Bu nedenle Buruk'un derbide kulübede olup olmayacağı, itiraz sürecinin sonucuyla netlik kazanacak.