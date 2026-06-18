Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin yeniden sarı-lacivertli camianın gündeminde yer alıyor. Kulüpteki yeni görevi belli olan deneyimli futbol adamının kariyeri, futbolculuk yıllarında elde ettiği başarılar ve Fenerbahçe forması altında ortaya koyduğu performans futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Oğuz Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğuz Çetin'in Fenerbahçe'deki yeni görevi nedir, Fenerbahçe'de kaç maça çıktı, kaç gol attı? Detaylar...

OĞUZ ÇETİN'İN FENERBAHÇE'DEKİ YENİ GÖREVİ NEDİR?

Yeni sezon öncesinde yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de önemli bir görevlendirme gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulüp, futbol direktörlüğü görevine kulübün efsane isimlerinden Oğuz Çetin’i getirdi. Fenerbahçe forması altında uzun yıllar başarıyla mücadele eden ve taraftarların hafızasında unutulmaz bir yer edinen deneyimli futbol adamı, bundan böyle yönetim yapılanması içerisinde görev alacak.

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Oğuz Çetin, Türk futbolunun unutulmaz orta saha oyuncularından biridir. Futbola Sakaryaspor altyapısında başladı ve profesyonel kariyerine yine Sakaryaspor’da adım attı.

1988 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Çetin, burada geçirdiği yıllar boyunca takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Oyun zekâsı, pas yeteneği ve saha içerisindeki liderliğiyle dikkat çeken deneyimli futbolcu, futbolseverler tarafından “İmparator” lakabıyla anıldı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Oğuz Çetin, bir dönem Fenerbahçe’de teknik sorumlu olarak da görev yaptı.

OĞUZ ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Çetin, 15 Şubat 1963 tarihinde dünyaya geldi. Bu doğum tarihine göre Oğuz Çetin 63 yaşındadır.

OĞUZ ÇETİN NERELİ?

Oğuz Çetin, 15 Şubat 1963 tarihinde Sakarya’da doğdu. Futbola da Sakaryaspor altyapısında başlayan deneyimli isim, profesyonel futbol kariyerine memleketinin takımı olan Sakaryaspor’da başladı.

FENERBAHÇE’DE EFSANELEŞEN KARİYERİ

Oğuz Çetin’in kariyerinde en uzun süre forma giydiği kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli formayı 1988 ile 1996 yılları arasında taşıyan deneyimli futbolcu, bu süreçte takımın değişmez isimleri arasında yer aldı.

Fenerbahçe kariyeri boyunca toplam 235 resmi maçta görev yapan Oğuz Çetin, rakip fileleri 52 kez havalandırdı. Böylece kariyerinde en fazla maça çıktığı takım Fenerbahçe olarak kayıtlara geçti.

Kulüpte geçirdiği sekiz sezon boyunca önemli başarılara imza atan Çetin, takım kaptanlığı görevini de üstlendi.

Fenerbahçe Kariyerindeki Başarıları

1988-89 Süper Lig Şampiyonluğu

1995-96 Süper Lig Şampiyonluğu

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Başbakanlık Kupası

Bu başarılarla birlikte Oğuz Çetin, Fenerbahçe tarihinin önemli isimleri arasında yer aldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE TOPLAM MAÇ SAYISI

Kulüp kariyerinde toplam 503 lig maçına çıkan Oğuz Çetin, Türk futbolunun en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıktı.

A Milli Takım formasını ise 70 kez giyen deneyimli futbolcu, milli takım kariyerinde 3 gole imza attı.

Uzun yıllar boyunca hem kulüp hem de milli takım düzeyinde görev yapan Çetin, Türk futbolunun önemli oyuncuları arasında gösterilmeye devam ediyor.