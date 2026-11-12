Oğuz Aydın hangi takımda oynuyor, Oğuz Aydın hangi takımlarda oynadı, Oğuz Aydın kimdir?

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Oğuz Aydın, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyiyor. Alt liglerden yükselerek Süper Lig'in dikkat çeken kanat oyuncuları arasına giren milli futbolcu, 2024 yılında sarı lacivertli kulübe transfer oldu. İşte Oğuz Aydın hakkında merak edilen tüm detaylar.

OĞUZ AYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de oynuyor. Milli futbolcu, 2024 yılında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

OĞUZ AYDIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Hollanda'da AZ Alkmaar altyapısında başlayan Oğuz Aydın, 2016 yılında Türkiye'ye gelerek Bucaspor altyapısına katıldı. Bucaspor ve Bucaspor 1928'de forma giyen Oğuz, bir sezon kiralık olarak Karacabey Belediyespor'da oynadı. 2021 yılında Alanyaspor'a transfer olan kanat oyuncusu, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekti ve 2024 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Oğuz Aydın futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

AZ Alkmaar (altyapı)

Bucaspor

Bucaspor 1928

Karacabey Belediyespor (kiralık)

Alanyaspor (2021-2024)

Fenerbahçe (2024-)

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Oğuz Aydın, hızı ve bire birlerdeki başarısıyla tanınan bir kanat oyuncusu. Alt liglerden başlayarak Fenerbahçe ve A Milli Takım'a uzanan kariyeriyle dikkat çeken Oğuz, azmiyle örnek gösterilen futbolcular arasında yer alıyor.

OĞUZ AYDIN KAÇ YAŞINDA?

27 Ekim 2000 doğumlu olan Oğuz Aydın, 26 yaşında.

OĞUZ AYDIN NERELİ?

Oğuz Aydın, Hollanda'nın Lahey kentinde doğdu. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan Oğuz, futbol kariyerini Türkiye'de sürdürüyor.

OĞUZ AYDIN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Oğuz Aydın, kanat mevkisinde görev yapıyor.

OĞUZ AYDIN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.