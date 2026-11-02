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Oğulcan Ülgün kimdir? Oğulcan Ülgün kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, 2 Kasım 2026'da Alanyaspor karşısında maçın daha 1. dakikasında golü attı. Ağustosta Fenerbahçe'yi deviren gol de onun ayağından çıkmıştı. Peki, Oğulcan Ülgün kimdir, kaç yaşında?

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırladığı maça hızlı başladı ve daha 1. dakikada orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Ülgün'ün bu sezon gündeme gelişi ilk değil. Ağustosta ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye attığı gol, Ankara ekibine 2-1'lik galibiyeti getirmişti ve futbolcu o golden sonra gözyaşlarını tutamamıştı.

OĞULCAN ÜLGÜN ALANYASPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Oğulcan Ülgün, 2 Kasım 2026 akşamı oynanan Gençlerbirliği-Alanyaspor maçında 1. dakikada golü atıp takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk golüydü.

OĞULCAN ÜLGÜN KİMDİR?

Oğulcan Ülgün, Gençlerbirliği forması giyen ve orta sahada daha çok savunmanın önünde görev yapan bir Türk futbolcu. Altınordu altyapısından yetişti. Konyaspor'da dört sezon geçirdikten sonra 2025'te Gençlerbirliği'ne geldi.

Şubat 2026'da Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında yaptığı bir hareket tribünlerden alkış almıştı: ilk yarıda şut fırsatı bulduğu sırada Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve atağı kendisi durdurdu.

OĞULCAN ÜLGÜN KAÇ YAŞINDA?

Oğulcan Ülgün 28 yaşında. 11 Mayıs 1998'de İstanbul'da doğdu.

OĞULCAN ÜLGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oğulcan Ülgün futbola 2007'de Ceylanspor'da başladı, iki yıl sonra da Altınordu altyapısına geçti. 2016'da A takıma yükselen genç oyuncu, İzmir ekibinde beş sezon boyunca 102 maça çıktı ve 2 gol attı.

2021'de Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor formasıyla da 102 maç oynadı, bu kez 6 gol kaydetti. 2025'te Gençlerbirliği ile anlaştı. Milli takım tarafında ise 2018-2020 arasında Türkiye Ümit Milli Takımı'nda 4 maçta forma giydi.

OĞULCAN ÜLGÜN FENERBAHÇE'YE ATTIĞI GOLDEN SONRA NEDEN AĞLADI?

Oğulcan Ülgün, 2026-27 sezonunun ilk haftasındaki Fenerbahçe maçından üç gün önce babasını kaybetmişti. Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü attıktan sonra duygularını saklayamadı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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