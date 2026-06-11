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"Öğretmen olursam gri renkli pasaport alacağım" diyen biri hangi renk pasaportu, gri pasaport ile karıştırmıştır?

'Öğretmen olursam gri renkli pasaport alacağım' diyen biri hangi renk pasaportu, gri pasaport ile karıştırmıştır?
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Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. "Öğretmen olursam gri renkli pasaport alacağım" diyen biri hangi renk pasaportu, gri pasaport ile karıştırmıştır?

   

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." "Öğretmen olursam gri renkli pasaport alacağım" diyen biri hangi renk pasaportu, gri pasaport ile karıştırmıştır?

"ÖĞRETMEN OLURSAM GRİ RENKLİ PASAPORT ALACAĞIM" DİYEN BİRİ HANGİ RENK PASAPORTU, GRİ PASAPORT İLE KARIŞTIRMIŞTIR?

Siyah

Bordo

Pembe

Yeşil

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEvrim Gül:

valla bu teknoloji çağında insanlar hala pasaport rengini bilmiyo sen hangi renk pasaportu alıyo biliyo musun çoğu kişi bilmiyo işte

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Haber YorumlarıLatife Erkal:

gençler artık sorulara cevap veremiyo

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Haber YorumlarıAyşe Sylm:

arkadaşım bu soruyu gördü de hemen aradı beni ya beyaz pasaportu gri sanıyo inanabiliyo musun öğretmen olsa da öyle bi hata yapması komik geldi bana da

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