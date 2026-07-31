Öğrenci affı resmi gazetede yayınlandı mı?

Üniversiteyle ilişiği kesilen ya da eğitimine yeniden devam etmek isteyen öğrenciler, öğrenci affı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. TBMM'deki kanun teklifine ilişkin süreç devam ederken, düzenlemenin yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru şartları ile kapsamın netleşmesi bekleniyor. İşte "Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?" sorusunun son durumu ve merak edilen ayrıntılar.

ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Öğrenci affına ilişkin son gelişmeler, eğitimine yeniden devam etmek isteyen binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen öğrenci affı düzenlemesinin Resmî Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve kimlerin aftan yararlanabileceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitim hayatına dönmesini amaçlayan düzenleme, TBMM'den geçmesine rağmen henüz yürürlüğe girmedi. Peki, öğrenci affı Resmî Gazete'de yayımlandı mı, başvurular başladı mı ve aftan kimler yararlanabilecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

ÖĞRENCİ AFFI TBMM'DE KABUL EDİLDİ Mİ?

Evet. Öğrenci affına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme kapsamında yükseköğretim kurumlarıyla çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden üniversiteye dönüş imkânı tanınması hedefleniyor.

ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Hayır. TBMM'de kabul edilen öğrenci affı düzenlemesi henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrasında Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte resmen yürürlüğe girecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından başvuru takvimi ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanunda belirtilen şartları taşıyan ve çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrenciler, öğrenci affından yararlanabilecek. Kesin kapsam ve başvuru koşulları ise Resmî Gazete'de yayımlanacak düzenleme ile netleşecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci affı için başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve başvuru yöntemine ilişkin resmi duyuruları yayımlayacak.

Öğrenci affı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olsa da henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmedi. Bu nedenle başvurular da başlamış değil. Düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından hem yürürlük tarihi hem de başvuru süreci YÖK ve üniversiteler tarafından ilan edilecek.