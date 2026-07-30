Öğrenci affı meclisten geçti mi, üniversite affı yasalaştı mı?

Üniversite affı yasalaştı mı, öğrenci affı Meclis'ten geçti mi? Eğitim gündemini yakından takip eden öğrenciler ve mezun adayları, TBMM'deki öğrenci affı düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmelerini merak ediyor. Öğrenci affı teklifinin son durumu, Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı ve affın kapsamına ilişkin ayrıntılar arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte öğrenci affına ilişkin beklenen karar çıktı. Geçmişte çeşitli nedenlerle üniversitelerden ilişiği kesilen veya üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayan binlerce kişi için yeniden eğitim yolu açıldı. Kabul edilen kanunla birlikte hazırlık sınıfından doktora programlarına kadar birçok öğrenci grubu belirlenen şartları sağlamaları halinde yükseköğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Üniversite affı düzenlemesi, yükseköğretim sistemine geri dönmek isteyen öğrencileri yakından ilgilendirirken, kimlerin aftan yararlanabileceği ve hangi kişilerin kapsam dışında bırakıldığı da netleşti. İşte öğrenci affına ilişkin tüm detaylar...

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin öğrenci affını düzenleyen 15'inci maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler ile üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayan adaylara yeniden öğrenim hakkı tanındı.

ÜNİVERSİTE AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kabul edilen düzenlemeye göre belirlenen şartları taşıyan çok sayıda öğrenci öğrenci affından yararlanabilecek. Affın kapsamına giren gruplar şunlar:

• Hazırlık sınıfı öğrencileri

• İntibak programındaki öğrenciler

• Ön lisans öğrencileri

• Lisans tamamlama öğrencileri

• Lisans öğrencileri

• Yüksek lisans öğrencileri

• Doktora ve diğer lisansüstü programlarda eğitim gören öğrenciler

Bunun yanında;

• Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar,

• Akademik veya idari nedenlerle kaydı silinenler,

• Herhangi bir nedenle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilen öğrenciler,

• Üniversiteyi kazandığı halde süresi içinde kayıt yaptıramayan adaylar,

kanunda belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yeniden eğitim hayatına dönebilecek.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Kanunda bazı kişi ve gruplar ise öğrenci affı kapsamı dışında tutuldu. Buna göre aşağıdaki nedenlerle ilişiği kesilen kişiler düzenlemeden faydalanamayacak:

• Terör suçları nedeniyle ilişiği kesilenler

• Kasten öldürme suçundan ilişiği kesilenler

• İşkence suçundan ilişiği kesilenler

• Eziyet suçundan ilişiği kesilenler

• Cinsel saldırı suçundan ilişiği kesilenler

• Çocukların cinsel istismarı suçundan ilişiği kesilenler

• Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan ilişiği kesilenler

• Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler

• Kayıt sırasında sahte belge verdiği tespit edilenler

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında belirtilen bazı suçlar nedeniyle ilişiği kesilenler

• Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla üyelik, mensubiyet, iltisak ya da irtibat nedeniyle ilişiği kesilen kişiler

ÖĞRENCİ AFFI İLE YENİDEN EĞİTİM HAKKI

Yeni düzenleme sayesinde yükseköğretimle ilişiği kesilen binlerce kişi yeniden üniversite sıralarına dönme fırsatı yakalayacak. Kanunda öngörülen başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilgili üniversitelerine başvurarak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Başvuru takvimi ve uygulamaya ilişkin ayrıntıların ise ilgili kurumlar tarafından duyurulması bekleniyor.