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Öğrenci affı açıköğretimi kapsıyor mu? Açıköğretim af çıktı mı?

Öğrenci affı açıköğretimi kapsıyor mu? Açıköğretim af çıktı mı?
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TBMM gündeminde bulunan yükseköğretim öğrenci affı düzenlemesi, eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrencilerin yeniden üniversite hayatına dönme umudunu artırdı. Düzenlemenin açıköğretim öğrencilerini kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor. Peki, öğrenci affı açıköğretimi kapsıyor mu? Açıköğretim af çıktı mı? Detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde bulunan yükseköğretim öğrenci affı düzenlemesi, eğitim hayatına çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yeniden üniversiteye dönüş imkânı elde edebilecek öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) de hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Peki, öğrenci affı açıköğretimi kapsıyor mu? Açıköğretim af çıktı mı? Detaylar...

ÖĞRENCİ AFFI AÇIKÖĞRETİMİ KAPSIYOR MU?

TBMM gündeminde yer alan yükseköğretim öğrenci affı düzenlemesine ilişkin süreç devam ederken, en çok merak edilen konuların başında açıköğretim öğrencilerinin bu kapsamda yer alıp almayacağı geliyor.

Mevcut açıklamalara göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, öğrenci affı düzenlemesi kapsamında eğitim hayatına geri dönebilecek öğrenciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak affın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar henüz kesinleşmiş değil.

Yetkili kurumlar tarafından paylaşılan bilgilere göre öğrenci affının kapsamı, başvuru şartları, kimlerin yararlanabileceği ve uygulama takvimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar doğrultusunda netlik kazanacak.

Bu nedenle süreçle ilgili kesin değerlendirmeler yerine resmi açıklamaların takip edilmesi önem taşıyor.

AÇIKÖĞRETİM AF ÇIKTI MI?

Hayır. Paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda yükseköğretim öğrenci affına ilişkin düzenleme halen TBMM gündeminde bulunuyor.

Dolayısıyla açıköğretim öğrencileri için uygulanacak öğrenci affı süreci de henüz yürürlüğe girmiş değil. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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