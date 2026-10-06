Nuri Alço sağlık durumu ne, Nuri Alço hastalığı ne, neden hastaneye yatırıldı?

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"Taçsız Kraliçe", "Kayıp Kızlar" ve "Ver Elini İstanbul" gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nuri Alço, yeniden hastanede tedavi görmesiyle gündeme geldi. Son yıllarda geçirdiği sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutan usta ismin hastaneye yatırılmasının ardından " Nuri Alço'ya ne oldu, tedavisi ne kadar sürecek, sağlık durumu iyi mi?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Nuri Alço'nun hastaneye kaldırılma nedeni ve son sağlık durumuna dair ayrıntılar haberimizde.

NURİ ALÇO HASTANEYE KALDIRILDI

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. "Taçsız Kraliçe", "Kayıp Kızlar" ve "Ver Elini İstanbul" gibi pek çok sevilen yapımda rol alan 75 yaşındaki sanatçı, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Usta oyuncunun hastanede olduğu haberi kısa sürede yayılırken, sevenleri sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri merakla takip etmeye başladı.

NURİ ALÇO NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Nuri Alço'nun hastaneye kaldırılma nedeni de belli oldu. Havaların soğumasıyla birlikte üşüttüğü öğrenilen usta oyuncunun bronşlarında tıkanıklık oluştu. Bu rahatsızlık nedeniyle özel bir hastaneye başvuran Alço, doktorların gözetiminde tedavi altına alındı.

NURİ ALÇO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama eşi Burcu Alço'dan geldi. Burcu Alço, eşinin bronşit tedavisi gördüğünü ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Tedavi süreci boyunca eşinin yanından ayrılmayan Burcu Alço'nun açıklaması, sevenlerini bir nebze de olsa rahatlattı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Nuri Alço, sağlık durumuna dair kendisi ayrıntılı bir açıklama yapmasa da sosyal medya hesabından hastane odasında televizyon izlerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Usta oyuncu, tedavisi sürerken hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane jönü Göksel Arsoy için de hastane yatağından bir taziye mesajı yayımladı.

DAHA ÖNCE DE CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

Nuri Alço'nun sağlık sorunlarıyla gündeme gelmesi ilk kez yaşanmıyor. Usta oyuncu, 2024 yılının nisan ayında bayram tatili için gittiği Eskişehir'deki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti. Tedavi sürecinde kalp ritmiyle ilgili sorunları tespit edilen Alço'ya kalp pili takılmıştı. Aynı yılın ekim ayında ise bağırsak tıkanıklığı nedeniyle riskli bir ameliyat geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Yaşadığı ağır sağlık sorunlarının ardından Nuri Alço, eşinin kendisine gösterdiği vefaya dikkat çekerek vasiyetini de kamuoyuyla paylaşmıştı. Usta oyuncu, vefatından sonra tüm varlığının eşine kalmasını istediğini ifade etmişti. Cenazesinin, yıllardır gittiği Teşvikiye Camii'nden kaldırılmasını isteyen Alço, ölüm konusunda da "Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" sözleriyle dikkat çekmişti.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço, 26 Nisan 1951'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Askerlik görevinin ardından bir süre profesyonel olarak voleybol oynayan Alço, daha sonra mankenlik ve oyunculuk kariyerine yöneldi. Yeşilçam'ın altın çağında özellikle canlandırdığı "kötü adam" karakterleriyle tanınan usta oyuncu, sinema tarihine adını yazdıran isimler arasında yer aldı.