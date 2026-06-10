Nurhayat Kayışoğlu kimdir, Nurhayat Kayışoğlu kaç yaşında, nereli, hangi partili?

Nurhayat Kayışoğlu’nun yaşı, memleketi ve siyasi bağlantılarıyla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle “hangi partiden?” ve “nereli?” soruları öne çıkarken, Kayışoğlu’nun hayat hikâyesi ve kariyerine dair bilgiler kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Konuya ilişkin resmi ve doğrulanmış bilgiler netleştikçe, biyografisine dair ayrıntılar da daha belirgin hale geliyor.

NURHAYAT KAYIŞOĞLU KİMDİR?

Nurhayat Kayışoğlu, 10 Kasım 1978 tarihinde Tunceli’nin Pertek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Hasan Hüseyin, annesinin adı Çiçek’tir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kayışoğlu, üniversite yıllarından itibaren aktif şekilde siyasi yaşamın içinde yer almıştır. Hukuk eğitimi sonrasında mesleki kariyerine yön veren Kayışoğlu, aynı zamanda sivil toplum ve insan hakları alanlarında da çalışmalar yürütmüştür.

EĞİTİM VE MESLEKİ KARİYERİ

2001 yılında Bursa Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlığa başlayan Nurhayat Kayışoğlu, kısa sürede mesleki çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. 2006 yılında Bursa Barosu’nun en genç yönetim kurulu üyelerinden biri olarak görev almış, çeşitli komisyonlarda aktif sorumluluk üstlenmiştir. “İnsan Hakları Komisyonu”, “CMK Komisyonu” ve “ Spor Hukuku Komisyonu” gibi alanlarda görev yaparak hukuk alanındaki çalışmalarını genişletmiştir.

SİYASİ HAYATI VE CHP DÖNEMİ

Siyasi kariyerine 2005 yılında SHP İl Yönetim Kurulu üyeliği ile adım atan Kayışoğlu, ilerleyen yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde aktif roller üstlenmiştir. 2011 genel seçimlerinde Bursa’dan milletvekili adayı olan Kayışoğlu, 7 Haziran 2015 seçimlerinde önseçimle gelerek CHP Bursa Milletvekili seçilmiştir. Ayrıca CHP Genel Merkezi eğitimcisi olarak Türkiye’nin birçok ilinde sandık eğitimlerinde görev almıştır.

ULUSLARARASI PROJELER VE ÇALIŞMALAR

2008 yılında Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında eğitimci olarak görev alan Kayışoğlu, “Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri” projesinde yer almıştır. Bu kapsamda Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda eğitim vererek hukuk alanındaki bilgi paylaşımına katkı sağlamıştır.

ÖZEL HAYATI VE BAŞARILARI

Spor ve sanat alanlarında da çeşitli ödül ve dereceleri bulunan Nurhayat Kayışoğlu, gazeteci-yazar Yusuf Kayışoğlu ile evlidir ve bir çocuk annesidir. Hem mesleki hem de siyasi kariyerinde aktif rol üstlenen Kayışoğlu, özellikle hukuk, insan hakları ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.