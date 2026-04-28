Nur Sayarı hamile mi, kaç aylık hamile?

Son günlerde “Nur Sayarı hamile mi, kaç aylık hamile?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ünlü astrolog Nur Sayarı hakkında ortaya atılan hamilelik iddiaları kısa sürede geniş kitlelere yayılırken, konuya ilişkin resmi bir açıklama olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, Nur Sayarı gerçekten hamile mi, yoksa bu iddialar sadece bir söylentiden mi ibaret?

“Nur Sayarı hamile mi, kaç aylık hamile?” sorusu, özellikle magazin gündemini yakından takip eden kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan paylaşımlar sonrası gözler ünlü isme çevrilirken, hamilelik iddialarının doğruluğu ve detayları merak konusu oldu. Konuyla ilgili net bir bilgi bulunup bulunmadığı ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

NUR SAYARI HAMİLE Mİ?
 

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025 tarihinde hayatını birleştirdiği iş insanı Ahmet Destan ile olan mutluluğunu müjdeli bir haberle taçlandırdı. Evlendikleri günden bu yana uyumlarıyla dikkat çeken ve sosyal medyada sık sık mutluluk pozları veren çift, ailelerine katılacak yeni üyelerin heyecanını yaşıyor. Bugün sevenlerine büyük sürprizi açıklayan Sayarı, annelik heyecanını yeniden tattığını duyurdu.

BEYKOZ ACARKENT’TEKİ DÜĞÜNDEN BUGÜNE MUTLU TABLO

Geçtiğimiz yaz Beykoz Acarkent'te düzenlenen, dostlarının katıldığı sade ve şık bir törenle dünya evine giren Nuray Sayarı ve Ahmet Destan ikilisi, evliliklerinin ilk aylarında en büyük hayallerine kavuştu. Astroloji dünyasının sevilen ismi Nuray Sayarı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla, bu mutlu birlikteliğin bir meyvesi olarak hamile olduğunu resmen açıkladı.

NURAY SAYARI ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR: ÜSTELİK İKİZLER GELİYOR!

Daha önceki evliliğinden iki oğlu bulunan ünlü astrolog, üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını belirtti. Ancak Sayarı'nın müjdesi bununla da sınırlı kalmadı. Takipçilerini sevince boğan en önemli detay ise bebeklerin ikiz olmasıydı. İki bebeği birden kucağına alacak olmanın şaşkınlığını ve sevincini yaşayan ünlü çift, tebrik yağmuruna tutuldu.

HAMİLELİKTE ÜÇÜNCÜ AY GERİDE KALDI

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sağlık durumuna dair de bilgi veren Nuray Sayarı, üç aylık hamile olduğunu belirtti. Riskli dönemi geride bıraktıktan sonra bu özel haberi takipçileriyle paylaşmayı tercih eden ünlü astroloğun, hamilelik sürecinde oldukça neşeli ve sağlıklı olduğu gözlendi. İkiz bebeklerin cinsiyeti ve isimleri şimdiden merak konusu olurken, Sayarı bu sürecin de kendisi için astrolojik olarak mucizevi bir döneme denk geldiğini ima ett

