Nur Köşker kimdir? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker kaç yaşında, nereli, evli mi?
Türk televizyon dünyası, yetenekli ve güvenilir spikerleriyle her zaman izleyicilerin ilgisini çekmiştir. Bu isimlerden biri de genç yaşına rağmen kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Nur Köşker kimdir? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker kaç yaşında, nereli? Nur Köşker evli mi? Detaylar haberimizde!

Nur Köşker, Türk televizyon dünyasında kısa sürede dikkat çeken genç ve başarılı bir spiker olarak tanınıyor. Peki, Nur Köşker kimdir? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker kaç yaşında, nereli? Nur Köşker evli mi? Detaylar...

ESKİ HABERTÜRK SPİKERİ NUR KÖŞKER KİMDİR?

8 Temmuz 1994 tarihinde doğan Köşker, medya kariyerine oldukça erken yaşta adım attı. Eğitim hayatının ardından sektöre adım atarken, stajyer olarak başladığı Sabah Gazetesi, onun medya dünyasındaki ilk ciddi deneyimi oldu. Burada edindiği temel gazetecilik ve haber sunuculuğu bilgileri, kariyerinin ilerleyen yıllarında kendisine sağlam bir temel oluşturdu.

Staj dönemi sonrasında Köşker, Atv'de muhabirlik yaparak televizyon haberciliği deneyimini pekiştirdi. Olay TV ve TV 24 gibi farklı kanallarda da görev alarak sektördeki deneyimini çeşitlendirdi. 2021 yılında ise Habertürk'e katıldı ve burada özellikle gece ve hafta sonu öğlen haber bültenlerinde spiker olarak izleyici karşısına çıktı. Nur Köşker, genç yaşına rağmen haber sunuculuğunda etkili ve güvenilir bir isim olarak tanınıyor.

Nur Köşker kimdir? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker kaç yaşında, nereli, evli mi?

NUR KÖŞKER KAÇ YAŞINDA?

8 Temmuz 1994 doğumlu olan Nur Köşker, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Genç yaşına rağmen medya sektöründe edindiği tecrübeler ve farklı kanallarda çalışmış olması, onu alanında önemli bir profesyonel haline getirmiştir.

NUR KÖŞKER NERELİ?

Nur Köşker'in doğum yeri ile ilgili detaylı bilgiler medyada sınırlı olarak yer almakla birlikte, 1994 yılında Türkiye'de doğduğu bilinmektedir. Kariyerini Türkiye'de başlatmış ve çeşitli televizyon kanallarında görev almıştır.

NUR KÖŞKER EVLİ Mİ?

Nur Köşker, özel hayatını medyadan uzak tutan isimlerden biri olsa da, evli olduğu bilgisi biliniyor. Köşker, Mustafa Kemal Doğançay ile evlidir.

