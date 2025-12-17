Son dönemde sosyal medyada ve magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri Nur Köşker oldu. Özellikle son günlerde Mehmet Akif Ersoy hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Nur Köşker'in eski eşi Mustafa Kemal Doğançay kimdir? Mustafa Kemal Doğançay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

NUR KÖŞKER'İN ESKİ EŞİ MUSTAFA KEMAL DOĞANÇAY KİMDİR?

Nur Köşker'in eski eşi Mustafa Kemal Doğançay, sanat ve iş dünyasında faaliyet gösteren çok yönlü bir profesyonel olarak tanınıyor. Türkiye'de partnerli dans disiplinleriyle öne çıkan Doğançay, özellikle Swing Planet topluluğunda verdiği eğitimlerle dikkat çekiyor. Dans ve sanatsal projelerdeki aktif rolünün yanı sıra kurumsal alanda da finans ve yönetim deneyimine sahip olması, onun farklı disiplinlerde üretken bir kariyere sahip olmasını sağlıyor.

Çift, Mart 2023'te sade bir törenle evlenmiş ve bu birliktelik hem medya hem dans çevrelerinde ilgiyle karşılanmıştı. Ancak evlilikleri 2024 yılında sona erdi. Boşanma sürecinde karşılıklı saygıyı korumayı tercih eden Köşker ve Doğançay, bu duruşlarıyla kamuoyundan olumlu yorumlar aldı.

MUSTAFA KEMAL DOĞANÇAY KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Kemal Doğançay'ın doğum tarihiyle ilgili kamuya açık net bilgiler sınırlı olsa da, kariyer geçmişi ve sektördeki deneyimi göz önünde bulundurulduğunda orta yaşlarında bir profesyonel olduğu söylenebilir.

MUSTAFA KEMAL DOĞANÇAY NERELİ?

Mustafa Kemal Doğançay'ın doğum yeri hakkında açık bir bilgi bulunmamakla birlikte, İstanbul merkezli çalışmalar yürüttüğü ve özellikle Suadiye'deki Alaçatı Kafası bünyesinde görev aldığı biliniyor.

MUSTAFA KEMAL DOĞANÇAY NE İŞ YAPIYOR?

Doğançay'ın en bilinen profesyonel yönü, Swing Planet topluluğunda aktif eğitmenlik yapmasıdır. Burada, dansa yeni başlayanlardan ileri seviyedekilere kadar geniş bir yelpazede eğitimler veriyor.

Doğançay, dans alanındaki deneyimini tasarım ve sanatsal projelerle birleştiriyor.

Sanat ve dansın yanı sıra iş dünyasında da aktif olan Doğançay, İstanbul'daki Alaçatı Kafası Suadiye'de Accounting Officer olarak görev yapıyor.

Doğançay, Instagram'da @mkdogancay kullanıcı adıyla yer alıyor. Hesabında dans videoları, eğitim duyuruları ve tasarım projelerini takipçileriyle paylaşıyor.