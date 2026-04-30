Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü kim oldu, Yeni NVİ Genel Müdürü Mehmet Levent Kepçeli kimdir?

Bürokrasi dünyasındaki son hareketlilikle birlikte gözler yeni isme çevrildi: Yeni NVİ Genel Müdürü Mehmet Levent Kepçeli kimdir ve daha önce hangi görevlerde bulunmuştur? Mülki idare amirliği kökenli olan ve devletin pek çok kademesinde önemli sorumluluklar üstlenen Kepçeli’nin özgeçmişi, eğitim hayatı ve yönetim anlayışı haberimizde. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü koltuğuna oturan Mehmet Levent Kepçeli’nin biyografisi ve bu önemli atamanın kurumun gelecek projelerine etkisi hakkındaki tüm sıcak gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ATAMASI YAPILDI!^



MEHMET LEVENT KEPÇELİ KİMDİR?

Mehmet Levent KEPÇELİ Marmara Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü uluslararası iktisat bölümünde hazırladığı “İktisadi Büyüme Bağlamında Teknolojik Gelişme” teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe, personel, idari ve mali işler birimlerinde Uzman Yrd. olarak çalıştıktan sonra Çorum Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine geçmiştir.

Yurtdışı stajını Almanya idare sistemi üzerine, Alman Federal Devleti, Baden Württemberg Eyaleti, Schwäbisch Hall Kaymakamlığı ve Schwäbisch Belediyesi'ne ait birimlerde yapmıştır.

Kaymakamlık tezini “Türkiye Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Avrupa Birliği Mali Fonları” üzerine hazırlamış; kaymakamlık kursunu “üstün başarılı” olarak tamamlamış;

Nevşehir – Hacıbektaş, Kayseri –Sarıoğlan, Uşak- Sivaslı, Erzurum Uzundere ilçelerinde kaymakam olarak görev yapmıştır.

Müteakiben Erzurum Vali Yardımcısı olarak çalışmış, ayrıca Erzurum Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanlığı, Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği görevlerini de yürütmüştür.

Erzurum 2. OSB’nin kuruluşu sırasında; imar, projelendirme, alt yapı ihalesi, çevre düzenlemesi, firma tahsis süreçlerinde çalışmıştır.

Erzurum Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevi sırasında 181 yapım işinin imar, proje, ihale ve hakediş süreci ile 550.000 m2 inşaat alanın teknik kontrol süreçlerinde görev yapmıştır.

Bu süre zarfında:

Milli Eğitim Bakanlığına ait 4 Adet Eğitim Kampüsü, 33 Adet Lise Binası (Toplam 612 Derslik), 24 Adet Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu (Toplam 4.500 öğrenci kapasiteli), 47 Adet Anaokulu, İlk-Ortaokul Binası (Toplam 147 derslik) 4 Atölye, 6 Lojman, 2 Halk Eğitim Merkezi, 1 Rehberlik Araştırma Merkezi;

İçişleri Bakanlığına ait İl Emniyet Müdürlüğü Kompleksi, 5 Adet İlçe Emniyet Müdürlüğü, 6 Adet İlçe Hükumet Konağı, İl Merkezi ve 11 İlçenin Kent Güvenlik Sistemi (MOBESE) yapımı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Kriz Merkezi Binası;

Ayrıca 7 Adet Spor Salonu, 2 Adet Sosyal Hizmet Merkezi, 1 Toplum Merkezi, 4 Adet Sulama Tesisi, 5 Tarihi eserin restorasyonu (TBMM maddi desteği ile Erzurum Kongresi Binası v.d.)

Yapım iş ve işlemlerinde çalışmıştır.

2017 yılında İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına atanmış, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Kimlik Kartları Daire Başkanı, Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.