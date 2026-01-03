Noa Lang Galatasaray'a mı geliyor?

Transfer dönemine iddialı bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, Napoli'nin dikkat çeken kanat oyuncusu Noa Lang'ı gündemine aldı. Kulüpler arasındaki olumlu ilişkiler süreci hızlandırabilecek önemli bir faktör olarak öne çıkarken, oyuncunun da İstanbul seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Peki Noa Lang, sarı-kırmızılı formayı giyecek mi?

GALATASARAY'DAN NOA LANG HAMLESİ

Sarı-kırmızılı ekip, Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için transfer çalışmalarını başlattı. Yönetimin bu hamlesinin perde arkasında dikkat çekici gelişmeler olduğu belirtilirken, transfer sürecinde sürpriz adımların atılabileceği konuşuluyor.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Süper Lig'de zirve mücadelesini bırakmak istemeyen Galatasaray, kadro kalitesini artırmak adına transferde gaza bastı. İtalya basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, Napoli'nin hücum hattında görev yapan Noa Lang'ı yakından takip ediyor. Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği bu isim, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

MENAJERLER DEVREDE, AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

İtalyan kaynaklardan gelen bilgilere göre Noa Lang, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Öte yandan kısa süre önce Napoli kadrosuna dahil olan Hollandalı futbolcunun, kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali masaya yatırıldı.

GALATASARAY SON ANDA DEVREYE GİRDİ

Son gelişmelere göre Galatasaray yönetimi, Noa Lang transferi için son saatlerde temaslarını sıklaştırdı. Oyuncunun İstanbul seçeneğine sıcak baktığı ifade edilirken, görüşmelerin seyrinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.