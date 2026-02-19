Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyet etmeyi unutursak ne yapmamız lazım? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu, ne zaman, nasıl niyet edilir?

Oruç tutarken niyet konusu, birçok kişinin kafasında soru işareti yaratıyor. Acaba niyet etmeden oruç tutulabilir mi? Niyet unutulursa oruç geçerli olur mu, yoksa tekrar bir şey yapmak gerekir mi? Gün içinde niyetin geçerliliği ve nasıl yapılacağı, özellikle Ramazan'da ve kaza, keffâret gibi özel oruçlarda merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ORUÇ TUTARKEN NİYET ETMEK ZORUNLU MU?

Evet, niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalpten niyet etmek yeterli olsa da, niyeti dil ile ifade etmek menduptur (yani yapılması tavsiye edilir). Sahura kalkmak da niyet sayılır.

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Hayır, niyet etmeden oruç tutmak geçerli değildir. Oruç, niyet ile tamamlanır; niyet edilmemişse oruç sahih sayılmaz.

NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet, kalpten yapılır, yani oruç tutmaya karar vermek yeterlidir.

Dil ile ifade edilmesi tavsiye edilir.

Örnek:"Yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim."

Kaza, keffâret veya adak oruçları için: "Falanca kaza/keffâret/adak orucunu tutmaya niyet ettim."

Sahura kalkmak da niyet sayılır.

NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, adanan veya nâfile oruçlar:

Güneş batımından ertesi günün tepe noktasına gelmesinden önce niyet edilebilir (yaklaşık 10 dakika öncesi).

İmsak vakti sonrası niyet için o zamana kadar yemek yememiş ve oruca aykırı bir iş yapmamış olmak gerekir.

Geceden niyet etmek daha faziletlidir.

Kaza, keffâret ve zamana bağlı olmayan adak oruçları:

Gün batımından imsak vaktine kadar niyet edilmelidir.

Şâfiî mezhebine göre:

Nâfile dışındaki oruçlar geceden niyet edilmelidir.

Nâfile oruçlar güneş tepe noktasına gelmeden niyet edilebilir.

