Newcastle Manchester City maçı hangi kanalda? Newcastle Manchester City nereden CANLI izlenir?

Newcastle Manchester City maçı hangi kanalda? Newcastle Manchester City nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Newcastle United ile Manchester City, finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Dev karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler; maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve mücadelenin şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği gibi detayları araştırıyor. Peki Newcastle – Manchester City yarı finali hangi kanalda yayınlanacak, karşılaşma canlı olarak nereden izlenebilecek?

Lig Kupası'nda final bileti için Newcastle ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Bu kritik müsabakayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri ve maç saatine dair ayrıntıları merak ediyor. Newcastle – Manchester City mücadelesi hangi kanalda ekrana gelecek, karşılaşma canlı yayınla hangi platformlardan izlenebilecek?

NEWCASTLE – MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Newcastle United ile Manchester City kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Final yolunda büyük önem taşıyan karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE – MANCHESTER CITY MAÇI EXXEN CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Newcastle ile Manchester City arasındaki Lig Kupası mücadelesi, Exxen aracılığıyla şifreli yayınla izlenebilecek. Karşılaşma, platformun internet ve mobil uygulamaları üzerinden canlı takip edilebilecek.

NEWCASTLE – MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Newcastle – Manchester City yarı final mücadelesi, 13 Ocak Salı günü oynanacak.

NEWCASTLE – MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, 23.00'te başlayacak.

NEWCASTLE – MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle ile Manchester City'nin karşı karşıya geleceği İngiltere Lig Kupası yarı final maçı, Newcastle'daki St. James' Park Stadyumu'nda oynanacak.

