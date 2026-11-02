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Newcastle Everton hangi kanalda, Newcastle Everton nereden CANLI izlenir?

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Newcastle Everton hangi kanalda, Newcastle Everton nereden CANLI izlenir?
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İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, bu akşam sahasında Everton'ı konuk edecek. Haftanın kapanış maçlarından birinde karşı karşıya gelecek iki köklü İngiliz ekibinin mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Newcastle, iç saha avantajını kullanarak Everton karşısında 3 puan hedefliyor. Everton ise zorlu St. James' Park deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, beIN Sports 3 ve İdman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Newcastle Everton maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

NEWCASTLE EVERTON HANGİ KANALDA?

Newcastle Everton maçı, beIN Sports 3 ve İdman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Türkiye'de beIN Sports 3 üzerinden şifreli olarak ekrana gelecek.

BEIN SPORTS 3 KANAL NUMARASI

beIN Sports 3, Digiturk'te 79. kanaldan izlenebiliyor.

NEWCASTLE EVERTON NEREDEN CANLI İZLENİR?

Newcastle Everton maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı beIN Sports 3 üzerinden takip edebilecek. Kanal şifreli yayın yaptığı için maçı izleyebilmek adına beIN Sports aboneliği gerekiyor. Uydu ayarlarında Azerspace 46E bulunan izleyiciler ise mücadeleyi İdman TV üzerinden de takip edebilecek. Kanalların internet üzerinden yaptığı yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

NEWCASTLE EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

Newcastle Everton maçı bugün, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, İngiltere Premier Lig kapsamında gerçekleştirilecek.

NEWCASTLE EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle Everton maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren beIN Sports 3 ve İdman TV ekranlarından canlı takip edebilecek.

NEWCASTLE EVERTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle ile Everton arasındaki karşılaşma, Newcastle'daki St. James' Park'ta oynanacak. Ev sahibi Newcastle, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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