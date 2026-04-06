Nevzat Bahtiyar kimdir, ağırlaştırılmış müebbet mi alacak? Narin Güran davasında adı geçen Nevzat Bahtiyar kaç yaşında, nereli?

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada adının sıkça geçtiği Nevzat Bahtiyar, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor. Mahkeme süreci ve savcının ağırlaştırılmış müebbet talebiyle gündeme gelen Bahtiyar hakkında detaylar merak ediliyor. Nevzat Bahtiyar kim, davasındaki rolü ne ve cezası nasıl şekillenecek? Tüm gelişmeler takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NEVZAT BAHTİYAR KİMDİR?

Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin dere yatağına taşınıp gizlenmesine ilişkin davada adı geçen tutuklu sanıktır. Olayın ardından gözaltına alınmış ve Adana Suluca 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunmaktadır. Bahtiyar, Narin’in öldürülmesinde doğrudan sorumlu olmadığını, yalnızca cesedi taşımak ve gizlemekle yükümlü olduğunu savunmaktadır.

NEVZAT BAHTİYAR OLAYI NEDİR?

21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cesedi, 19 gün süren aramanın ardından 8 Eylül’de dere yatağında çuval içinde ve üzeri taşlarla kapatılmış şekilde bulundu. Narin’in ölümüyle ilgili soruşturmada, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile birlikte Nevzat Bahtiyar da yargılanmaktadır. Bahtiyar, ilk duruşmalarda suçlamaları reddetmiş, yalnızca cesedi taşımak ve gizlemek zorunda kaldığını belirtmiştir. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kendisine verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasını bozarak, “eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında yeniden yargılanmasına hükmetmiştir.

NEVZAT BAHTİYAR AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET Mİ ALACAK?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada savcı, Nevzat Bahtiyar’ın “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Bahtiyar’ın tutukluluk hali devam ediyor ve bir sonraki duruşma 16 Nisan 2026’da yapılacak. Mahkeme, dosyada yürütülecek keşif ve delil incelemeleri sonucunda nihai kararı verecek.

NEVZAT BAHTİYAR SON DAKİKA!

Yargıtay kararının ardından Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanıyor. Savcı, Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Tutukluluk hali devam eden sanığın bir sonraki duruşması 16 Nisan 2026’da görülecek. Narin Güran davası, Türkiye gündeminde yakından takip edilen davalardan biri olmaya devam ediyor.