Nevşehir Valisi kim oldu, yeni Nevşehir Valisi Hüseyin Kök kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Nevşehir Valisi Hüseyin Kök oldu. Arama motorlarında ise Yeni Nevşehir Valisi Hüseyin Kök nereli, kaç yaşında? Nevşehir Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Nevşehir iline yeni vali atandı. Yeni Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Nevşehir Valisi Hüseyin Kök nereli, kaç yaşında? Nevşehir Valisi kim oldu?

NEVŞEHİR VALİ ATAMASI YAPILDI!


NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK KİMDİR?

Hüseyin KÖK, 1971 yılında Konya’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde (1988-1992), yüksek lisans eğitimini Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (1999-2000) kamu yönetimi uzmanı olarak tamamladı. İngiltere The Oxford Academy UTS College (1995-1996) ve Millî Güvenlik Akademisi’nde (2008-2009) mesleki eğitimler aldı.

1994 yılında Karaman Kaymakam Adayı olarak mesleğine başladı. Sırasıyla Şabanözü Kaymakamı (1997-2000), Çelikhan Kaymakamı (2000-2002) ve Sultandağı Kaymakamı (2002-2005) olarak hizmet verdi. 2005 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2006 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine ve 2019 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atandı.

2023-2025 yılları arasında Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayken 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Göç İdaresi Başkanı olarak atanan Hüseyin KÖK, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü

Gece yarısı sürpriz atama! Emniyet'te bir numaralı isim değişti
Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı

Ankara Valisi Vasip Şahin'e yeni görev
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı

İşte Ankara'nın yeni valisi
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Brent petrol fiyatları uçuşa geçti

Felaket senaryosu gerçek oldu! Uçuşa geçti, durdurulamıyor
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü

Sadece kavgayı ayırmak istedi: Vücut geliştirmeci komşu dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı