Nevşehir Valisi kim oldu, yeni Nevşehir Valisi Hüseyin Kök kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Nevşehir iline yeni vali atandı. Yeni Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Nevşehir Valisi Hüseyin Kök nereli, kaç yaşında? Nevşehir Valisi kim oldu?

Hüseyin KÖK, 1971 yılında Konya’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde (1988-1992), yüksek lisans eğitimini Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (1999-2000) kamu yönetimi uzmanı olarak tamamladı. İngiltere The Oxford Academy UTS College (1995-1996) ve Millî Güvenlik Akademisi’nde (2008-2009) mesleki eğitimler aldı.

1994 yılında Karaman Kaymakam Adayı olarak mesleğine başladı. Sırasıyla Şabanözü Kaymakamı (1997-2000), Çelikhan Kaymakamı (2000-2002) ve Sultandağı Kaymakamı (2002-2005) olarak hizmet verdi. 2005 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2006 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine ve 2019 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atandı.

2023-2025 yılları arasında Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayken 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Göç İdaresi Başkanı olarak atanan Hüseyin KÖK, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.