Nevşehir okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Nevşehir okullar tatil mi? 5 Mart Perşembe günü Nevşehir'de okulların açık olup olmadığı araştırılıyor. Nevşehir Valiliği kar tatili açıklamasıyla detaylar merak edildi. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Kapadokya'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Olacak

NEVŞEHİR – Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir, 5 Mart Perşembe gününü kışın soğuk yüzüyle karşılıyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, şehir genelinde gün boyu kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı günün en yüksek saatlerinde 1°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu bir ayazla birlikte -8°C'ye kadar gerileyecek. Nem oranının %75 seviyelerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan saatte 12 mph hızla esecek. Kar yağışının özellikle sabah saatlerinde ulaşımı etkileyebileceği, peribacaları çevresinde ise eşsiz manzaralar oluşturacağı tahmin ediliyor.

NEVŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.