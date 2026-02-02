Nevşehir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Nevşehir okullar tatil mi? 3 Şubat Salı günü Nevşehir'de okulların açık olup olmadığı araştırılıyor. Nevşehir Valiliği kar tatili açıklamasıyla detaylar merak edildi. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

NEVŞEHİR

3 Şubat Salı Nevşehir'de Salı günü kar yağışı geçişleri görülecek. Sıcaklıklar gündüz 0°C iken gece dondurucu soğukla -5°C'ye inecek.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü gökyüzü açılıyor; güneşli ve soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz 2°C, gece ise -6°C sıcaklık tahmin ediliyor.

5 Şubat Perşembe Nevşehir genelinde Perşembe günü bahardan kalma bir gün yaşanacak. Az bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklık gündüz 10°C, gece 1°C olacak.

6 Şubat Cuma Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Termometreler gündüz 9°C, gece ise 2°C civarında seyredecek.

NEVŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.