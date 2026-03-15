Orta Doğu'da yükselen gerilim ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. Son günlerde paylaşılan bir video, hem Netanyahu'nun sağlık durumu hem de görüntünün gerçekliği konusunda yoğun spekülasyonlara yol açtı. Peki, Netanyahu video yapay zeka mı? Videoda Netanyahu'nun neden altı parmağı var? Detaylar...

NETANYAHU VİDEO YAPAY ZEKA MI?

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, 76 yaşındaki İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir basın toplantısı düzenlediği görülüyor. Bu toplantının, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının başlamasından sonra Netanyahu'nun gerçekleştirdiği ilk basın toplantısı olduğu ifade edildi.

Ancak videodaki bazı görsel detaylar, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkatle incelendi. Bu incelemeler sonucunda bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olup olmadığı konusunda soru işaretleri ortaya attı.

Videonun yapay zekâ ürünü olduğu iddialarının temel nedeni ise Netanyahu'nun elinde görülen sıra dışı bir detay oldu. Görüntülerde başbakanın elinde normalden fazla parmak varmış gibi görünmesi, kısa sürede "yapay zekâ üretimi video" tartışmasını başlattı.

NETANYAHU'NUN NEDEN ALTI PARMAĞI VAR?

Videoya yönelik tartışmaların en çok konuşulan noktası ise Netanyahu'nun elinde altı parmak varmış gibi görünmesi oldu.

Görüntülerdeki bu detay, sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümünün dikkatini çekti ve video kısa sürede viral hale geldi. Birçok kullanıcı, parmak sayısındaki bu anormalliğin yapay zekâ üretimi içeriklerde sık görülen bir hata olabileceğini ileri sürdü.

Özellikle son yıllarda hızla gelişen yapay zekâ tabanlı video üretim teknolojileri, gerçek görüntüler ile dijital olarak üretilmiş içerikler arasındaki farkı giderek azaltıyor. Buna rağmen bazı küçük görsel hatalar — özellikle eller, parmaklar ve yüz detayları — hâlâ bu teknolojilerin zayıf noktaları arasında sayılıyor.