Neomarin yangın söndü mü, Neomarin AVM’de neden yangın çıktı?

Güncelleme:
Neomarin yangın söndü mü sorusu İstanbul Pendik’te yaşanan olay sonrası gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Neomarin AVM’de çıkan yangının ardından vatandaşlar hem yangının kontrol altına alınıp alınmadığını hem de olayda son durumu merak etmeye başladı. AVM’de yaşanan panik sonrası ekiplerin müdahalesi dikkat çekti.

Neomarin AVM’de neden yangın çıktı sorusu, Pendik Kaynarca’da yaşanan olayın ardından merak konusu oldu. AVM’nin çatı kısmında bulunan güneş panellerinde çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Olay kısa sürede kontrol altına alınmasına rağmen detaylar araştırılıyor.

PENDİK NEOMARİN AVM’DE KORKUTAN YANGIN

İstanbul Pendik Kaynarca’da bulunan Neomarin AVM’nin çatısında yer alan güneş panellerinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. AVM’nin hızla tahliye edildiği olayda, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN NEOMARİN AVM ÇATISINDA MEYDANA GELDİ

Olay, Kaynarca Mahallesi Tersane Kavşağı’nda bulunan Neomarin AVM’nin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı bölümünde bulunan güneş panellerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yükselen dumanlar çevrede paniğe yol açarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri AVM çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hızla çatıya çıktı.

AVM içerisinde bulunan vatandaşlar ve çalışanlar ise güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

AVM HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın riski nedeniyle alışveriş merkezi kısa sürede boşaltıldı. Güvenlik ekipleri, vatandaşları kontrollü şekilde dışarı çıkarırken herhangi bir panik yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi.

Tahliye işlemlerinin ardından AVM çevresi güvenlik çemberine alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çatıdaki güneş panellerinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Osman DEMİR
