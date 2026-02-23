Nene pozisyonu penaltı mı, Fenerbahçe Kasımpaşa penaltı pozisyonu hakem görüşleri!

Fenerbahçe savunmasıyla Nene arasında yaşanan kritik an sonrası hakemin oyunu sürdürmesi, sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe– Kasımpaşa penaltı pozisyonuna ilişkin yapılan hakem yorumlarında, VAR müdahalesinin gerekip gerekmediği ve pozisyonun ceza sahası içindeki etkisi detaylı şekilde tartışıldı. Karar, maçın kaderine doğrudan etki edebilecek nitelikte olduğu için değerlendirmeler ikiye bölündü.

SAVUNMADA TALİHSİZ GECE

Fenerbahçe, savunma hattında peş peşe yaşanan sakatlıklarla zor anlar yaşadı. Takımda sakatlığı bulunan Milan Škriniar'ın yokluğunda ilk 11'e dönen Çağlar Söyüncü, maçın ilerleyen dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

ÇAĞLAR SAHAYI TERK ETTİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, bir pozisyon sonrası kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyundan alınan Çağlar'ın durumu teknik heyeti endişelendirdi. Bu gelişme, savunma planlarını da erken değiştirdi.

GENÇ İSİM SAHNE ALDI

Çağlar Söyüncü'nün oyundan çıkmasının ardından teknik direktör, tercihini altyapıdan yetişen Yiğit Efe Demir'den yana kullandı. Genç oyuncu, kritik bir atmosferde oyuna dahil olarak önemli bir tecrübe yaşadı.

OOSTERWOLDE DE DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerde talihsizlikler bununla sınırlı kalmadı. Maçın ilerleyen bölümünde Jayden Oosterwolde de sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Aynı maçta iki savunmacının sakatlanması, kulübede ve tribünlerde büyük endişe yarattı.

KASIMPAŞA MAÇINDA KRİTİK KAYIPLAR

Kasımpaşa karşısında yaşanan bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe'de savunma rotasyonunun önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Sakat oyuncuların durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

NENE OZİSYONU PENALTI MI?

Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel: Nene'nin yerde kaldığı pozisyon Penaltı olmalıydı !