Nefise Karatay eşcinsel mi, Nefise Karatay hakkındaki iddialara ne dedi?

Nefise Karatay eşcinsel mi, Nefise Karatay hakkındaki iddialara ne dedi?
Güncelleme:
Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansıyla dikkat çeken Nefise Karatay, 2026 Ünlüler–Gönüllüler sezonunda yeniden izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya dahil olmasıyla birlikte Karatay'ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Nefise Karatay eşcinsel mi, Nefise Karatay ne dedi?

Ünlü oyuncu Nefise Karatay, 'eşcinsel değilim' açıklamasıyla gündem oldu. Karatay'ın son görüntüsü de büyük ilgi gördü. Kendisi hakkında çıkan eşcinsel olduğuna dair iddiaları reddeden Karatay, bu konuda açık bir şekilde konuştu. Son haliyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Nefise Karatay eşcinsel mi, Nefise Karatay ne dedi?

NEFİSE KARATAY EŞCİNSEL Mİ?

Nefise Karatay, All Star sezonunun ardından hakkında çıkan ilişki iddialarına sert tepki göstermiş ve katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmıştı. Karatay, cinsel yöneliminin erkeklere yönelik olduğunu belirterek, kendisi hakkında yapılan bazı yorumlara tepki göstermişti.

Survivor'a dönüşüyle birlikte görünümündeki değişimle dikkat çeken Karatay'ın yüzündeki estetik müdahaleler sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Bazı kullanıcılar, "Kendine ne yapmış?", "Bu kız zaten güzeldi, neden böyle yapmış?" ve "Tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.

