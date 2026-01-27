Nefise Karatay eşcinsel mi, Nefise Karatay hakkındaki iddialara ne dedi?

Ünlü oyuncu Nefise Karatay, 'eşcinsel değilim' açıklamasıyla gündem oldu. Karatay'ın son görüntüsü de büyük ilgi gördü. Kendisi hakkında çıkan eşcinsel olduğuna dair iddiaları reddeden Karatay, bu konuda açık bir şekilde konuştu. Son haliyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Nefise Karatay eşcinsel mi, Nefise Karatay ne dedi?

NEFİSE KARATAY EŞCİNSEL Mİ?

Nefise Karatay, All Star sezonunun ardından hakkında çıkan ilişki iddialarına sert tepki göstermiş ve katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmıştı. Karatay, cinsel yöneliminin erkeklere yönelik olduğunu belirterek, kendisi hakkında yapılan bazı yorumlara tepki göstermişti.

Survivor'a dönüşüyle birlikte görünümündeki değişimle dikkat çeken Karatay'ın yüzündeki estetik müdahaleler sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Bazı kullanıcılar, "Kendine ne yapmış?", "Bu kız zaten güzeldi, neden böyle yapmış?" ve "Tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.