Nefes kredisi hangi bankalar veriyor?

İş dünyasının yakından takip ettiği Nefes Kredisi desteğiyle ilgili gelişmeler merak ediliyor. Özellikle nakit ihtiyacını karşılamak isteyen işletmeler, "Nefes Kredisi hangi bankalarda var?" ve "Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Kredi programına dahil olan bankalar ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor.

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi için yeni dönem başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle sunulan kredi desteği kapsamında KOBİ'lere uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme imkânı sağlanacak. İş dünyasının yakından takip ettiği kredi paketinde ilk etapta 25 milyar TL'lik kaynak kullanıma açılırken, yıl içerisinde toplam kredi hacminin 100 milyar TL'ye ulaşması hedefleniyor.

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

TOBB Nefes Kredisi başvuruları 8 Haziran 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Finansman ihtiyacı yaşayan işletmeler, belirlenen bankalar aracılığıyla kredi başvurularını gerçekleştirebilecek. Programın temel amacı, özellikle ekonomik dalgalanmaların etkisini hisseden KOBİ'lerin nakit akışını desteklemek ve üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak olarak öne çıkıyor.

TOBB NEFES KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kredi desteğinden TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye olan işletmeler yararlanabilecek. Başvuru yapacak firmaların ilgili oda veya borsa üyeliklerinin aktif olması gerekiyor. Kredi programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.

KREDİ LİMİTİ VE VADE DETAYLARI

TOBB Nefes Kredisi kapsamında bir işletme en fazla 3 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredilerde 6 ay anapara ödemesiz dönem uygulanacak. Toplam vade süresi ise azami 48 ay olarak belirlendi.

Faiz oranları ise vadeye göre değişiklik gösterecek. Buna göre 24 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

KREDİ HACMİNİN 100 MİLYAR TL'YE ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

Yeni dönemde ilk aşamada 25 milyar TL'lik kredi limiti iş dünyasının kullanımına sunulacak. Yetkililer, yıl içerisinde açıklanacak yeni dilimlerle birlikte toplam kredi hacminin 100 milyar TL seviyesine çıkarılmasını planlıyor.

Geçtiğimiz yıl uygulanan program kapsamında 61 bin firma kredi desteğinden yararlanırken, toplam kredi hacmi 81 milyar TL'ye ulaşmıştı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN FİNANSMAN MESAJI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin en önemli sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirterek, kredi programının bu ihtiyaca çözüm sunacağını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, uygun maliyetli finansmanın yatırım, üretim, istihdam ve ihracata doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

TOBB NEFES KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

TOBB Nefes Kredisi başvuruları aşağıdaki bankaların şubeleri üzerinden yapılabilecek:

• Akbank

• DenizBank

• QNB Bank

• Ziraat Bankası

• Garanti BBVA

• Halkbank

• VakıfBank

• Yapı Kredi

• Ziraat Katılım Bankası

Krediye başvurmak isteyen işletmeler, gerekli belgelerle birlikte anlaşmalı bankaların şubelerine müracaat edebilecek.

KOBİ'LER İÇİN YENİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Ekonomik faaliyetlerini sürdürmek ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek isteyen KOBİ'ler için hazırlanan TOBB Nefes Kredisi, uygun vade ve ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte işletmelerin kredi programına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.