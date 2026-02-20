Necmettin Nursaçan'la İftar Saati nerede çekiliyor, Kanal 7 Ramazan iftar programı nerede çekiliyor?

Ramazan akşamlarında ekran başındaki milyonları buluşturan Necmettin Nursaçan'ın sunduğu Kanal 7 Ramazan iftar programı izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Programın yayınlandığı mekânla ilgili detaylar araştırılırken, "Necmettin Nursaçan'la İftar Saati nerede çekiliyor?" sorusu Ramazan ayının en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı.

NECMETTİN NURSAÇAN'LA İFTAR SAATİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramazan ayının manevi atmosferini ekranlara taşıyan Necmettin Nursaçan'la İftar Saati, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Programın çekim yeri ise sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor.

Sevilen program, İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde çekiliyor. Modern mimarisi ve geniş etkinlik alanlarıyla bilinen merkez, Ramazan programları için özel olarak hazırlanan dekor ve sahne düzeniyle dikkat çekiyor.

NECMETTİN NURSAÇAN'LA İFTAR SAATİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Alanında önemli çalışmalara imza atan Necmettin Nursaçan, programda Ramazan'ın anlam ve önemine dair sohbetler gerçekleştiriyor, izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor. Program, özellikle Ramazan aylarında Google Keşfet'te sıkça karşılaşılan ve yoğun arama alan yapımlar arasında yer alıyor.