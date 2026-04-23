Necmettin Nursaçan evlendi mi, Necmettin Nursaçan kiminle evlendi?

Kanal 7 ekranlarında yaptığı dini sohbetlerle milyonların gönlünde taht kuran Necmettin Nursaçan'ın aile hayatı, kendisini örnek alan takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle hocanın geçtiğimiz dönemde yaşadığı büyük ailevi kaybın ardından gündeme gelen "Necmettin Nursaçan kiminle evlendi, yeniden mi evlendi?" soruları, arama listelerinde üst sıralara yükseldi. Necmettin Nursaçan’ın 1958 yılından bu yana süregelen evliliği, çocukları ve eşine dair tüm gerçekleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

90 YAŞINDA YENİDEN HAYAT KURDU: NECMETTİN NURSAÇAN EVLENDİ

Uzun yıllar Necmettin Nursaçan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve Kayseri İl Müftülüğü gibi önemli görevlerde bulunarak Türkiye’de dini hizmetlere katkı sağladı. 90 yaşındaki Nursaçan, özel hayatıyla da gündeme geldi.

68 YILLIK EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Nursaçan, 28 Aralık 2025 tarihinde 68 yıllık hayat arkadaşı Pakize Nursaçan’ı kaybetmişti. Uzun süren evliliğin ardından yaşadığı bu büyük kayıp, sevenlerini de derinden etkilemişti.

İSTANBUL’DA SESSİZ SEDASIZ NİKÂH

Edinilen bilgilere göre Necmettin Nursaçan, yeniden evlendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

90 yaşında yeniden evlenme kararı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Kullanıcılar arasında farklı yorumlar yapılırken, birçok kişi Nursaçan’ın yeni hayatına mutluluk dileklerini iletti.