Necdet Kökeş neden öldü? Necdet Kökeş kimdir, hangi filmlerde oynadı?

Necdet Kökeş'in vefat haberi sanat camiasında ve sinemaseverler arasında büyük üzüntü yarattı. "Necdet Kökeş neden öldü?" sorusu gündemdeki yerini korurken, usta oyuncunun kim olduğu ve rol aldığı filmler de yeniden araştırılmaya başlandı. İşte Necdet Kökeş'in hayatı, sinema kariyeri ve bilinmeyen yönleri…

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

Türk sinemasının perde arkasında kalmış ama hafızalardan silinmeyen yüzlerinden biri olan Necdet Kökeş, Yeşilçam döneminde sayısız yapımda karakter oyuncusu olarak izleyiciyle buluştu. Uzun yıllar boyunca sinema ve tiyatroya emek veren Kökeş, özellikle yardımcı rollerdeki başarısıyla tanındı.

SANAT HAYATINA NASIL BAŞLADI?

Necdet Kökeş, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attı. Sahne deneyiminin ardından Yeşilçam'ın üretken yıllarında sinemaya geçiş yaptı. Dönemin yoğun film temposu içinde birçok yapımda rol alan Kökeş, setlerin aranan karakter oyuncularından biri haline geldi.

HANGİ ROLLERLE TANINDI?

Kökeş, genellikle filmlerde dayak yiyen adam, kabadayıların yanındaki fedailer, saf ve iyi niyetli komedi karakterleri ya da mazlum köylü tiplemeleriyle izleyicinin karşısına çıktı. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın ve Sadri Alışık gibi Türk sinemasının efsane isimleriyle aynı projelerde yer aldı. Kısa boyu, kendine özgü mimikleri ve doğal oyunculuğu sayesinde seyircinin sempatisini kazandı.

NECDET KÖKEŞ NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam'ın "kavgacı", "mafya adamı" ve "mazlum" rolleriyle hatırlanan usta oyuncu Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi, sinema dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI MI?

Necdet Kökeş'in ölümüne ilişkin ailesi ya da sağlık kurumları tarafından ayrıntılı bir tıbbi açıklama yapılmadı. Ancak usta oyuncunun bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade ediliyor. Kökeş'in vefatı sonrası sosyal medyada ve sanat camiasında "Yeşilçam'ın bir çınarı daha devrildi" yorumları öne çıktı.