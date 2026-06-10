Ne Olacak Halim? filmi ne zaman, nerede çekildi? Ne Olacak Halim? filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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NE OLACAK HALİM FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2023 yılında vizyona giren “Ne Olacak Halim?” filmi, çekimlerini Türkiye’nin en popüler tatil merkezlerinden biri olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirdi. Filmde özellikle sahil şeridi, yazlık evler ve Kuşadası’nın doğal dokusu yoğun şekilde kullanıldı. Yapımın çekimleri 2022 yılında tamamlanarak 2023’te izleyiciyle buluştu.

Romantik komedi türündeki yapım, sıcak atmosferiyle Kuşadası’nın yazlık yaşamını hikâyenin merkezine taşıyor.