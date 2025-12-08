Naz Şahin kimdir? Hakan Sabancı ile görüntülenen Naz Şahin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Genç tasarımcı ve sosyal medya fenomeni Naz Şahin, son günlerde Hakan Sabancı ile görüldüğü anlarla gündemi salladı. Moda dünyasındaki kendi markası ve takipçi kitlesiyle dikkat çeken Şahin'in özel hayatı ve kariyer adımları, meraklı gözleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NAZ ŞAHİN KİMDİR?

Naz Şahin, moda ve tasarım alanında girişimci kimliğiyle tanınan genç bir isimdir. Kariyerine takı tasarımı ile başlayan Şahin, İzmir'de başlattığı tasarım çalışmalarını "Iris The Brand" ya da yaygın bilinen adıyla "The Brand" markası altında organize ederek kendi tasarımlarını satışa sunmaya başlamıştır.

Sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesi edinmesi, onu moda sektöründe ve influencer dünyasında ön plana çıkarmıştır. Eğitim hayatına devam ederken iş hayatını da etkin bir şekilde sürdüren Şahin, hem tasarım hem de sosyal medya alanında aktif bir rol üstlenmektedir.

NAZ ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Naz Şahin, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem eğitim hem de iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş olması dikkat çekicidir.

NAZ ŞAHİN NERELİ?

Naz Şahin, Türkiye'nin batısındaki İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. Eğitimine yurt dışında devam eden Şahin, ABD'de Central Wyoming College ve California State Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

NAZ ŞAHİN'İN KARİYERİ

Naz Şahin, kariyerine takı tasarımı ile başlamış ve kısa sürede tasarımlarını markalaştırarak "Iris The Brand / The Brand" adı altında satışa sunmuştur. Moda ve tasarım dünyasında gösterdiği başarı, sosyal medya platformlarındaki influencer kimliği ile desteklenmiş, geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Eğitimine devam ederken iş dünyasındaki çalışmalarını sürdürmekte olan Şahin, tasarım, moda ve sosyal medya alanındaki girişimleriyle adından söz ettirmektedir. Ayrıca, özel hayatı zaman zaman sosyal medyada ve magazin gündeminde yer almakta, ünlü isimlerle olan ilişkileri de kamuoyunda merak konusu olmaktadır.