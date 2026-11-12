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Navalcarnero Real Betis maçı hangi kanalda, Navalcarnero Real Betis nereden CANLI izlenir?

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Navalcarnero Real Betis maçı hangi kanalda, Navalcarnero Real Betis nereden CANLI izlenir?
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İspanya Kral Kupası'nda 12 Kasım 2026 Perşembe günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Navalcarnero, Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, Navalcarnero Real Betis maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Navalcarnero ile Real Betis arasındaki İspanya Kral Kupası maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00'de Alcorcon'daki Santo Domingo Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Navalcarnero Real Betis maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

NAVALCARNERO REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Navalcarnero Real Betis maçı, HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

HT SPOR KAÇINCI KANALDA?

HT Spor'un platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 75

D Smart: 79

Tivibu: 87

Turkcell TV+: 73

Kablo TV: 227

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

NAVALCARNERO REAL BETİS NEREDEN CANLI İZLENİR?

Navalcarnero Real Betis maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı HT Spor'dan takip edebilir. HT Spor uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için 4A uydusundan da izlenebiliyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise HT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını tercih edebilir.

NAVALCARNERO REAL BETİS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Navalcarnero Real Betis maçı şifresiz yayınlanacak. HT Spor, şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

NAVALCARNERO REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Navalcarnero Real Betis maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

NAVALCARNERO REAL BETİS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Navalcarnero ile Real Betis arasındaki karşılaşma, Alcorcon'daki Santo Domingo Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

NAVALCARNERO REAL BETİS MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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